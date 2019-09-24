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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.09.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

MPİ On Numara sonuçları 525 bin lira kazandırdı! On Numara bilet sorgulama ekranı

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MPİ On Numara sonuçları 525 bin lira kazandırdı! On Numara bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray şubesinde gerçekleştirilen 894. hafta On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. On Numara çekiliş sonuçları bilgisine göre bir kişi 525 bin liranın sahibi oldu. 9 bilen 120 kişi ise kişi başına 2 bin 919 lira kazandı. İşte, 23 Eylül Pazartesi gününe dair MPİ On Numara bilet sorgulama ekranı

On Numara bilet sorgulama işlemi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin bir ümitle kuponlarını yatırdığı On Numara'da 1 kişi hayallerine kavuşurken, 120 kişi de 2 bin 919 liranın sahibi oldu. İşte, 525 bin lirayı kazanan il ve On Numara sonuçları hakkında detaylı bilgiler

525 bin liralık büyük ikramiye İzmir Karşıyaka'ya isabet etti. 

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 525.483,50 TL
9 bilen kişi sayısı : 120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.919,50 TL
8 bilen kişi sayısı : 2.504 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 140,15 TL
7 bilen kişi sayısı : 23.177 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,55 TL
6 bilen kişi sayısı : 137.156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 187.345 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

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MPİ'DEN 16 EYLÜL AÇIKLAMASI

*16.09.2019 tarihli 893.  hafta çekilişine ait büyük ikramiye 4 bilete isabet etmiş olup; büyük ikramiye tutarı 129.773,45 TL ve büyük ikramiyeli biletler İstanbul/Beykoz ilçesinde 4 kolon olarak sen-seç yöntemiyle , Tokat/Merkez, Karaman/Merkez ve Mersin/Toroslar ilçelerinde 5 kolon olarak sen-seç yöntemiyle oynanmıştır.

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