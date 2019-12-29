Motosiklet sektörü 2019'u 1,95 milyar TL ciro ile kapatıyor

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Bülent Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'dan 2015'e kadar devam eden fon uygulaması ve sonrasındaki ek vergilerle pazarın, beklenen büyümeyi gerçekleştiremediği gibi devamlı küçülme yönünde ilerlediğini söyledi.



Son 5 yılda satışların 165 binden 100 binlere kadar gerilediğini aktaran Kılıçer, şunları kaydetti:



"Motosiklette 250-750 cc aralığı pazar payı yüzde 1,8'dir. Bu segment aralığı, günümüz koşullarında artık bir hobi aracı değildir. Yeni kullanıcılar kazanılmadığı takdirde pazarın da büyümesi maalesef mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu segmentte mevcut olan yüzde 37 ÖTV'nin bir alt segmentte olduğu gibi yüzde 8'e düşürülmesi, pazarın büyümesine önemli katkı sağlayacaktır."



"SENEYİ 6 BİN ELEKTRİKLİ SATIŞIYLA TAMAMLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Bülent Kılıçer, yılın 10 aylık döneminde 101-125 cc silindir hacminde 30 bin 32 motosiklet satıldığını, en fazla satışın bu silindir hacmi aralığında gerçekleştiğini söyledi.



0-50 cc aralığında 29 bin 900 motosiklet satıldığını belirten Kılıçer, "Söz konusu dönemde 126-250 cc silindir hacminde 22 bin 326 satış rakamına ulaşıldı. 51-100 cc silindir hacimli 14 bin 693 motosiklet satıldı. 2019 yılının 10 ayında 5 bin 369 elektrikli motosiklet satışı yapıldı. Seneyi 6 bin elektrikli satışıyla tamamlayacağımızı düşünüyorum." dedi.



Türkiye'de bu yılın ekim sonu itibarıyla motorlu kara taşıt sayısının 23 milyon 153 bin 556 seviyesinde olduğunu aktaran Kılıçer, Türkiye'de ekim sonu itibarıyla 12 milyon 515 bin 365 otomobil, 3 milyon 322 bin 867 motosiklet, 492 bin 185 minibüs, 214 bin 384 otobüs, 3 milyon 795 bin 602 kamyonet, 845 bin 366 kamyon, 65 bin 76 özel amaçlı araç ve 1 milyon 902 bin 711 traktör bulunduğunu anlattı.



Sektörde 2019'un, kurdaki dalgalanmalar ve enflasyon nedeniyle beklentilerin altında tamamlandığını aktaran Kılıçer, "Motosiklet sektörünün 2019'da 10 aylık cirosu yaklaşık 1,8 milyar TL civarında olup yıl sonunda 1,95 milyar TL olması beklenmektedir. 2018 yılının toplam cirosu yaklaşık 1,7 milyar TL olmuştu." dedi.



"MOTOSİKLETLER İÇİN DAHA HASSAS OLUNMALI"



MOTED Başkanı Kılıçer, motosiklet edinmenin kolaylaşması için vergi indirimi beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"250 cc üstü motosikletler artık hobi aracı değil, ulaşım aracı haline gelmiştir. 250 cc üzerindeki araçlarda ödenen ve yüzde 37 olan ÖTV'nin, belirlenecek cc aralığına kadar yüzde 8'e düşürülmesi için gerekli çalışmaları yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2020 yılı içinde müracaat edeceğiz. Ayrıca, güvenlik donanımlarındaki vergiler düşürülmeli, belediye otoparkları ve İSPARK'larda motosikletlere ücretsiz park imkanı sağlanmalı, tüm trafik ışıklarında ilk bekleme alanı motosiklet ve bisikletlere ayrılarak bu alan çizgi ve resimler ile belirtilmeli, çoğu altyapı çözümlerinde olduğu gibi, kara yollarında araç korumalarında alınan önlemlerde motosikletçilerin ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Bu tür kazaları önlemek için yol güvenliği uygulayıcıları, kara yolundaki araçların yüzde 15'ini oluşturan motosikletler için daha hassas olunmasını gerektirmektedir."