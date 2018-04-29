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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
29.04.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Motosiklet motorundan araba yaptılar

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Motosiklet motorundan araba yaptılar

Gazipaşa Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 3 kafadar, hurda motosikletten araba yapmayı başardı. 1.5 yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi tamamlayan gençlerin şimdiki hedefi arabayı suyla çalıştırmak.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde eğitim veren Zeliha Tuncer Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 öğrenci, hurdaya dönmüş bir motosikletin motorundan araba yapmayı başardı.

1.5 yıl önce başladıkları projeyi tamamlama aşamasına getiren gençler, ilk test sürüşünü yaptı. Test sürüşünü başarıyla gerçekleştiren gençlerin şimdilik tek problemi aracın geri vitesinin olmaması.

Motosiklet motorundan araba yaptılar

Babasının hurda motosikletinin motorunu sökerek yaptıkları arabanın motorunu oluşturduklarını söyleyen Muhammet Gökkurt, “Motorumuz iki zamanlı bir motor. Benzini buradan alıyor, aküsü burada. Debriyaj, firen ve gaz pedalı önde bulunuyor. Vitesini motorun kendi şanzımanını kullanarak değiştiriyoruz. Biz motora bir diferansiyel uydurduk ve bu şekilde arabanın hareketini sağlıyoruz” dedi.

Araba yapma fikrinin çıkış noktasını anlatan Gökkurt, “Biz bir davaya inandık. Üreten, gelişen Türkiye için biz de bir şeyler yapmalıyız, boş durmamalıyız, bir işin ucundan tutmalıyız diye düşündük. İki arkadaşımla bu davaya gönül verdik ve bu arabayı yaptık. Allah'a şükür bayağı bir mesafe kat ettik. Deneme sürüşümüzü yaptık. Daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Motosiklet motorundan araba yaptılar

Yaptıkları arabayı suyla çalıştırmayı amaçladıklarını dile getiren Gökkurt, “Bu proje oyuncak araba fikriyle ortaya çıktı. Büyüye büyüye bu noktaya getirdik. Şimdi ise bu aracı suyla çalıştırmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar kısıtlı olduğu için belli bir noktaya kadar ilerleyebildik ama bunu başaracağız. İlk denememizi yaptık. Motoru suyla çalıştırdık ancak sistemin kurgulanması konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Allah’ın izniyle bunu da başaracağız” şeklinde konuştu.

Gökkurt, geri vites sorununa da esprili bir şekilde yanıt vererek şunları söyledi: “Biz daima ileri gitmek istediğimiz için arkaya bakmayı düşünmüyoruz.”

Motosiklet motorundan araba yaptılar

Arabayı yapan öğrencilerden Mücahit Şahiner de 1.5 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek benzinle çalıştırmayı başardıkları arabayı suyla çalışır hale getireceklerine inandıklarını söyledi.

Öğrencilerden Muhammet Ali Şamil Şahiner ise, “İmam hatipli gençler olarak okulumuzun verdiği destekle bu arabayı yaptık. Daha büyük destekler verilirse biz bu arabayı suyla çalıştıracağımıza inanıyoruz” dedi.

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