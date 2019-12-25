Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ücretleri ne kadar olacak? İşte motor hacmine göre ödenecek vergi miktarı
Araç sahipleri yeni yılın gelmesi ile birlikte 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin ne kadar olacağını merak ediyorlardı. Peki hangi motor hacmine sahip araç ne kadar vergi ödeyecek? Oranlar Resmi Gazete'de açıklandı. İşte 2020 MTV ödemelerinin detayları
Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında yüzde 12 oranında artış yaşadı.
Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.
01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.
İşte MTV tutarları
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 861 lira
2020 MTV’si: 964.32 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1499 lira
2020 MTV’si: 1678.88 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2647 lira
2020 MTV’si: 2946.64 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 4170 lira
2020 MTV’si: 4670.4 lira
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 600 lira
2020 MTV’si: 672 lira
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1124 lira
2020 MTV’si: 1258.88 lira
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2068 lira
2020 MTV’si: 2316.16 lira
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 3211 lira
2020 MTV’si: 3596.32 lira
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 336 lira
2020 MTV’si: 376.32 lira
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 652 lira
2020 MTV’si: 730.24 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 1218 lira
2020 MTV’si: 1364.16 lira
Otomobil
7-11 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 1888 lira
2020 MTV’si: 2114.56 lira
(01/01/2018 sonrası tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV’si: 861 lira
2020 MTV’si: 964.32 lira
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV’si: 946 lira
2020 MTV’si: 1059.52 lira
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1033 lira
2020 MTV’si: 1156.96 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV’si: 1499 lira
2020 MTV’si: 1678.88 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV’si: 1649 lira
2020 MTV’si: 1846.88 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1799 lira
2020 MTV’si: 2014.88 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV’si: 2911 lira
2020 MTV’si: 3260.32 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV’si: 3176 lira
2020 MTV’si: 3557.12 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV’si: 4586 lira
2020 MTV’si: 5136.32lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV’si: 5003 lira
2020 MTV’si: 5603.36 lira
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