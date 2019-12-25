Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ücretleri ne kadar olacak? İşte motor hacmine göre ödenecek vergi miktarı

Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında yüzde 12 oranında artış yaşadı.

Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.

01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

İşte MTV tutarları

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 2946.64 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 4670.4 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 672 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1258.88 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2316.16 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3596.32 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 376.32 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 730.24 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1364.16 lira

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 lira

2020 MTV’si: 2114.56 lira

(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 lira

2020 MTV’si: 1059.52 lira

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 lira

2020 MTV’si: 1156.96 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846.88 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2014.88 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 2911 lira

2020 MTV’si: 3260.32 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 3176 lira

2020 MTV’si: 3557.12 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136.32lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603.36 lira