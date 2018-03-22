Motorin alacaklar dikkat! 17 kuruş zam yapıldı
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı. Dün de benzin fiyatları 15 kuruş zamlanmıştı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,32 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresine en son 24 Şubat'ta 13 kuruş zam yapılmıştı.
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