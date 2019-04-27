‘Motorcu Dostu Trafik’ atağı
Trafikteki motosiklet sürücüleri ve diğer sürücülerin birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması hedefiyle geçtiğimiz yıl Aytemiz’in başlattı ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi büyüyerek devam ediyor.
Şimdiye kadar yaptıkları etkinliklerle sürücülere bu bilinci aşılamaya devam ettiklerini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Son bir yılda Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlediğimiz etkinliklerle 2 bin 500 sürücüye güvenli sürüş eğitimleri verdik. Bu yıl planladığımız eğitimlerle bu sayı 3 bin 500’e çıkacak. Hem otomobil sürücülerini hem de motosiklet sürücülerini bu ektinliklerle birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendiriyoruz. Eğitimler sonucu binlerce sürücü bu empatiye sahip olarak daha güvenli bir sürüş için yapılması gerekenleri uygulayarak trafiğe çıkıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’de 23 milyon araç bulunduğunu ve bunun 3.5 milyonunu motosiklerin oluşturduğunu dile getiren Eke, “Maalesef ülkemizde motosiklet kullanıcısının ihtiyaçları çok fazla göz önünde bulundurulmuyor. Motosiklet kullanıcısı sayısı her geçen gün artıyor ancak onlara uygun projeler geliştirilmiyor. Biz de bundan yola çıkarak farklı illerdeki 160 istasyonumuzu motorcu dostu olarak tasarladık. Onlara özel güvenli yakıt dolumu ve yıkama bölümleri oluşturup özel dinlenme alanları tahsis ettik” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle