‘Motorcu Dostu Trafik’ atağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Motorcu Dostu Trafik’ atağı
GeriEkonomi ‘Motorcu Dostu Trafik’ atağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Motorcu Dostu Trafik’ atağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Motorcu Dostu Trafik’ atağı

Trafikteki motosiklet sürücüleri ve diğer sürücülerin birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması hedefiyle geçtiğimiz yıl Aytemiz’in başlattı ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi büyüyerek devam ediyor.

Şimdiye kadar yaptıkları etkinliklerle sürücülere bu bilinci aşılamaya devam ettiklerini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Son bir yılda Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlediğimiz etkinliklerle 2 bin 500 sürücüye güvenli sürüş eğitimleri verdik. Bu yıl planladığımız eğitimlerle bu sayı 3 bin 500’e çıkacak. Hem otomobil sürücülerini hem de motosiklet sürücülerini bu ektinliklerle birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendiriyoruz. Eğitimler sonucu binlerce sürücü bu empatiye sahip olarak daha güvenli bir sürüş için yapılması gerekenleri uygulayarak trafiğe çıkıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’de 23 milyon araç bulunduğunu ve bunun 3.5 milyonunu motosiklerin oluşturduğunu dile getiren Eke, “Maalesef ülkemizde motosiklet kullanıcısının ihtiyaçları çok fazla göz önünde bulundurulmuyor. Motosiklet kullanıcısı sayısı her geçen gün artıyor ancak onlara uygun projeler geliştirilmiyor. Biz de bundan yola çıkarak farklı illerdeki 160 istasyonumuzu motorcu dostu olarak tasarladık. Onlara özel güvenli yakıt dolumu ve yıkama bölümleri oluşturup özel dinlenme alanları tahsis ettik” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Hem alışveriş hem seyahat için Türkiye'yi tercih ettiler!

Bakan Albayrak: Finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

İtalyanlar akın etti! Hayran kaldılar

Bakan Varank: Teknoparklarımızda 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi