Morgan Stanley'in ilk çeyrek karı 2.58 milyar dolar
ABD'nin altıncı büyük bankası olan Morgan Stanley birinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 40 artışla 2.58 milyar dolar net kâr açıkladı.
Bu artışta ticari işletmelerin artan piyasa oynaklığından destek alması rol oynadı.
Hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1 dolardan 1.45 dolara yükseldi.
Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre uzmanlar bankanın hisse başına ortalama 1.25 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.
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