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Ekonomi
Reuters
10.12.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Morgan Stanley'e ceza

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Morgan Stanley'e ceza

Fransa, Morgan Stanley'e ülke tahvillerinde manipülasyondan dolayı 22 milyon dolar ceza verdi.

Fransa'da finansal piyasalar düzenleyici kurumu Autorité des Marchés Financiers (AMF), ABD bankası Morgan Stanley'e ülke tahvillerinde manipülasyon
nedeniyle 20 milyon euro (22.04 milyon dolar) ceza verdiğini açıkladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, ceza ABD'li bankanın Haziran 2015'te Fransa ve Belçika tahvil fiyatlarındaki manipülasyon nedeniyle verildi.

Morgan Stanley temyiz başvurusunda bulunmayı düşündüğünü belirtti.

Morgan Stanley "Söz konusu faaliyetler, piyasa kurallarına uygun olarak ve piyasa yapıcısı olarak şirketin rol ve yükümlülüklerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi" dedi.

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