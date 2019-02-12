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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.02.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Morgan Stanley Soliumu 828.5 milyon dolara satın alıyor

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Morgan Stanley Soliumu 828.5 milyon dolara satın alıyor

Küresel ekonomik krizden bu yana Morgan Stanley en büyük satın almasını gerçekleştiriyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, çalışanların bağlı oldukları şirketin hisse senetlerini almalarına yönelik planları yöneten Kanada merkezli Solium şirketini satın alacağını duyurdu.

Morgan Stanley'nin küresel ekonomik krizden bu yana yapacağı en büyük ölçekli satın alım kapsamında Solium yönetim kurulu, söz konusu işlemin toplamda 1.1 milyar Kanada dolarına denk gelen (828.5 milyon dolar) hisse başına 19.15 Kanada doları karşılığında yapılması teklifinde bulundu.

Ağırlıklı olarak startuplara ve çalışanlara ödenen maaş haricinde verilen hisse senetlerine odaklanan Solium, bir milyon çalışana sahip 3 bin kurumsal müşteriye hizmet olarak yazılım (SaaS) hizmeti verirken, Morgan Stanley ise aralarında Microsoft ve Ford'un da bulunduğu, 1.5 milyon çalışana sahip 330 şirkete hizmet veriyor.

Haziran ayı sonu tamamlanması beklenen anlaşma kapsamında ayrıca Solium, Toronto Menkul Kıymetler Borsasından çıkarılacak.

Morgan Stanleynin anlaşma kapsamında hisse senetlerini mevcut piyasa fiyatından yüzde 43 primle satın alacağı belirtilirken, anlaşmanın hisse sahipleri ve mahkeme onayı beklediği vurgulandı. Anlaşmanın, Morgan Stanley'nin Soliuma 2016 yılında yönetmesi için özkaynak tazminleri vermesinin ardından oluştuğu söylenirken, Morgan Stanley CEO'su James Gorman söz konusu anlaşmayla daha genç bir demografiğe erişim imkanına dikkat çekti.

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