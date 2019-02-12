Morgan Stanley Soliumu 828.5 milyon dolara satın alıyor
Küresel ekonomik krizden bu yana Morgan Stanley en büyük satın almasını gerçekleştiriyor.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, çalışanların bağlı oldukları şirketin hisse senetlerini almalarına yönelik planları yöneten Kanada merkezli Solium şirketini satın alacağını duyurdu.
Morgan Stanley'nin küresel ekonomik krizden bu yana yapacağı en büyük ölçekli satın alım kapsamında Solium yönetim kurulu, söz konusu işlemin toplamda 1.1 milyar Kanada dolarına denk gelen (828.5 milyon dolar) hisse başına 19.15 Kanada doları karşılığında yapılması teklifinde bulundu.
Ağırlıklı olarak startuplara ve çalışanlara ödenen maaş haricinde verilen hisse senetlerine odaklanan Solium, bir milyon çalışana sahip 3 bin kurumsal müşteriye hizmet olarak yazılım (SaaS) hizmeti verirken, Morgan Stanley ise aralarında Microsoft ve Ford'un da bulunduğu, 1.5 milyon çalışana sahip 330 şirkete hizmet veriyor.
Haziran ayı sonu tamamlanması beklenen anlaşma kapsamında ayrıca Solium, Toronto Menkul Kıymetler Borsasından çıkarılacak.
Morgan Stanleynin anlaşma kapsamında hisse senetlerini mevcut piyasa fiyatından yüzde 43 primle satın alacağı belirtilirken, anlaşmanın hisse sahipleri ve mahkeme onayı beklediği vurgulandı. Anlaşmanın, Morgan Stanley'nin Soliuma 2016 yılında yönetmesi için özkaynak tazminleri vermesinin ardından oluştuğu söylenirken, Morgan Stanley CEO'su James Gorman söz konusu anlaşmayla daha genç bir demografiğe erişim imkanına dikkat çekti.
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