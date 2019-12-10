Morgan Stanley binlerce kişiyi işten çıkaracak
ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, 1500'e yakın personelini işten çıkaracağını duyurdu.
ABD'li dev banka Morgan Stanley personel sayısını azaltmayı hedefliyor. Şirket maliyetleri azaltmak için global iş gücünü yüzde 2 oranında düşürecek.
Çalışan sayısını 1200 ila 1500 arasında azaltacak olan banka, öncelikli olarak back-office ve teknoloji bölümlerinden sonrasında ise satış, işlem ve araştırma bölümlerinden personel çıkaracak.
Morgan Stanley bu sayede 200 milyon dolara yakın tasarruf sağlamış olacak.
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