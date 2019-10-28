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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Moraller yükseldi

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Moraller yükseldi

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, askeri ve siyasi gelişmelerin ardından ekonomiden de olumlu sinyaller gelmeye başladığını belirterek, “Tüm bunlara ek olarak 3 ayda faizin de 1000 baz puan düşürülmesi ile sanayicinin morali yükseldi. Sanayici yatırım yapmaya istekli. Eğer hızlı bir şekilde enflasyon ve faizi biraz daha düşürebilirsek o zaman işlerin daha da iyileştiğini göreceğiz” dedi.

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, askeri ve siyasi alandaki son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ekonomiye de, sanayiciye de moral verdiğini söyledi. Sahadan gelen verilerin ve piyasadaki hareketliliğin ekonomiye yönelik olumlu sinyalleri arttırdığını kaydeden Burkay, “En kötü artık geride kaldı gibi. Ekonomik göstergeler hep pozitif yönde revize ediliyor. Bu da yatırım ortamını iyi yönde etkiliyor” dedi. Burkay, “Ülkemize topyekün sahip çıkmamız ve masada atılan doğru adımlarla birlikte çok olumlu bir noktaya geldik. Askeri ve siyasi alandaki son gelişmelerin ardından ekonomideki düzelme sinyalleri ve faizin son 3 ayda 1000 baz puan düşmesi ile ekonominin ve sanayicinin morali yükseldi. Eğer hızlı bir şekilde enflasyon ve faizi de biraz daha düşürebilirsek o zaman işlerin daha da iyileştiğini göreceğiz. Türkiye bu olumlu gelişmeleri fırsata çevirebilir” diye konuştu.

Moraller yükseldi

ABD VE RUSYA PAZARLARI

Burkay, bir grup basın mensubu ile bir araya geldiği toplantıda ekonomi gündemini değerlendirdi. Daralan Avrupa pazarına karşılık Kuzey Amerika pazarının geliştiğine dikkat çeken Burkay şöyle konuştu: “Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları sonucunda Türkiye dahil 7-8 ülkenin ABD’ye olan ticaretinde çok önemli fırsatlar gündeme gelebilir. Eğer Türkiye ABD’den gelen talebi karşılayabilecek kapasite artırımı konusunda doğru adımları atabilirse ticaret savaşlarının sonucunda oluşan yeni durum Türkiye’ye fazlasıyla yarayacaktır. Türkiye ABD’nin alternatif pazar arayışları içinde ilk 3’te yer alıyor. Özellikle tekstil ve mobilya sektörü için büyük fırsatlar söz konusu. Türkiye’nin bu iki alanda şansı çok fazla yeter ki artan talebi karşılayabilecek kapasite artışını yapabilelim. ABD’nin artan talebini karşılamak için ilk etapta tekstilde atıl kapasite devreye alınacak. Sonrasında ise tekstilde 15-20 milyar dolarlık yeni yatırım gerekiyor. Eğer bunlar yapılabilirse tekstilde 40 milyar, mobilyada da 20-30 milyar dolarlık ek iş gelir.”

PARANIN MALİYETİ DÜŞMELİ

Rusya ile de 100 milyar dolarlık iş fırsatı söz konusu olduğunu hatırlatan Burkay, “Rusya ile son görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin artırılması da masaya yatırıldı. Hem ABD hem de Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ayakları yere basan planlamalar. Yani 100 milyar dolarlar afaki rakamlar değil. Ama hepsini etkileyen birçok etken var. Türkiye’nin bunları çok iyi değerlendirmesi lazım. Cumhurbaşkanımız şu ana kadar çok doğru adımlar attı. Türk halkı da ülkesine sahip çıktı. Bizler de sanayici olarak yatırımları artırmak istiyoruz o nedenle de yatırımların maliyetinin iyileştirilmesi lazım. Şu anda paranın maliyetinin düşmesi için gerekli ortam var. Paranın maliyeti düştükçe işlerin daha da iyileşmesi mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

VOLKSWAGEN’İN KARARI YENİ YATIRIM GETİRİR

- ALMAN otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım kararının da piyasaya moral veren bir gelişme olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, “Volkwagen’in Manisa’ya fabrika kurma kararı da Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin algıya çok olumlu katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu adım yeni yatırımlar için olumlu bir referans olacak. Resmi açıklamanın ardından Türkiye yeniden yatırım ortamına girer” dedi. Yerli otomobil projesine de değinen Burkay, bu projenin beklenenden yavaş ilerlemesini global ekonomik konjonktürdeki yavaşlaya bağladı.

 

BANKALAR DA OYUNA GİRMELİ

- SANAYİCİ-NİN yatırım yapmayı istediğini ancak bunun için maliyetlerin biraz daha düşmesinin önemli olduğunu söyleyen İbrahim Burkay, şunları söyledi: “Bankacılık sisteminin oyunda yer alması lazım. Ellerini değil gövdelerini taşın altına koysunlar. Ekonomi yönetimi geçen yıldan bu yana daha önce olmayan o kadar çok inovatif enstrümanı devreye aldı ki, tüm bu adımlar şimdi olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Bankalar da yatırım kredisi vermeye istekli. Özellikle kamu bankaları çok istekli ama şirketler bu maliyetleri karşılayabiliyor mu bu önemli.”

 

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