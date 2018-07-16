Moody’s’ten Türk bankalara uyarı
ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının haziranın son haftasında sert artış kaydettiğini savunarak, sorunlu kredilerde ani artışın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtti.
Moody’s tarafından dün yayımlanan ve not derecelendirmesi anlamına gelmeyen raporda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 29 Haziran’da sona eren hafta itibariyle yayımladığı sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, “Veriler önceki haftaya göre yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) ile 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek haftalık artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının kredi notu açısından negatif” denildi.
Raporda sorunlu kredilerdeki artışın “güçlü ve sürekli” hale gelmesi halinde bankaların aktif kalitesinin zayıflayacağı, bankaların kredi zarar provizyonlarını artırmak zorunda kalacağı ve bu durumun kârlılığı düşüreceği ileri sürüldü. Moody’s “zayıf faaliyet ortamı ve önemli ölçüde bozulmaya uğramış ancak takibe düşmemiş çok sayıda kredi” nedeniyle sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 aylık dönemde yüzde 4’ün üzerinde bir seviyeye yükselmesini öngördüğünü iddia etti. Bankaların ilk çeyrek bilançolarına atıfta bulunan Moody’s kredilerin “yüksek orandaki bölümünün” kullandırıldıktan sonra bozulduğunu kaydederek bunların bir kısmının sorunlu krediye dönüşeceği savundu.
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