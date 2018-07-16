Moody's'ten Türk bankalar hakkında açıklama
Moody's, Türk bankaların sorunlu kredilerinde artış uyarısında bulundu. Moody's, "Türk bankalarda sorunlu kredi oranının önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaların sorunlu kredilerinde artış uyarısında bulundu.
Moody's'e göre Türk bankalarda sorunlu kredi oranı yüzde 4'ü aşacak.
Moody's, "Türk bankalarda sorunlu kredi oranının önümüzdei 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.
Kuruluş, Türk bankalarında sorunlu kredi artışının kredi notu açısından negatif olduğunu da vurguladı.
Ayrıca Moody's, "Sorunlu kredilerde güçlü ve sürekli artış varlık kalitesini zayıflatır." dedi.
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