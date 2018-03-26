Moody's'ten Güney Afrika açıklaması
Moody's, Güney Afrika'nın kredi notu görünümünü yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Afrika'nın kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti. Görünümün yükseltilmesinin Güney Afrika'nın büyüme potansiyeline işaret ettiği belirtildi.
Moody's, ülkenin kredi notunu ise Baa3 olarak teyit etti. Kredi notunun teyit edilmesinin ülkenin kurumlarının daha şeffaf politika çerçevesine sahip olmaya başladığı işaret ettiği, bunun devam etmesi halinde ekonomide düzelme, mali politikada da istikrarın yakalanacağı kaydedildi.
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