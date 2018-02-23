Moody's'den bir iyi bir kötü haber

Kredi derecelendirme kuruluşu, 22 gelişen ekonominin değerlendirildiği bilgi notunda, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) oranla en düşük kamu borcuna sahip beşinci ülke olduğunu belirtti.

GSYH’ye oranla en düşük kamu borcuna sahip ekonominin Rusya olduğu, ardından Bulgaristan, Şili, Peru ve Türkiye’nin geldiği ifade edildi. Bilgi notunda, Brezilya’nın en yüksek kamu borç seviyesine sahip ülke olduğu, ardından Macaristan’ın ve Hindistan’ın geldiği vurgulandı.

Öte yandan bilgi notunda 22 ekonomi içerisinde en yüksek cari açığa sahip olan ülkelerin ise sırasıyla Türkiye, Arjantin, Kolombiya, Romanya, Güney Afrika olduğu kaydedildi.

Tayvan ve Tayland’ın en yüksek cari fazla veren ekonomiler olarak öne çıktığına dikkat çekilen bilgi notunda, gelişen ekonomiler içerisinde bu yıl sonunda Brezilya’nın yaklaşık yüzde 8 bütçe açığı vererek en yüksek bütçe açığına sahip olmasının beklendiği belirtildi.

Bu yıl sonunda gelişen ekonomiler içerisinde sadece Çekya ve Güney Kore’nin bütçe fazlası vermesinin beklendiği bildirildi. Bilgi notunda görüşlerine yer verilen Moody’s Analisti Anushka Shah, “Güçlü temellere sahip ekonomiler sermaye akışındaki volatiliteye karşı daha iyi pozisyon almış olacaklar.” ifadesini kullandı.

Shah, Endonezya, Peru, Arjantin ve Türkiye gibi borçların finansmanı için dışarıdaki döviz kaynaklarına ihtiyaç duyan ekonomilerin sermaye akışındaki olası ani duruşlara karşı hassas olabileceğini kaydetti.