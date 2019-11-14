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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Moody’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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Moody’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Moody’s raporunda, Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiği belirtilerek, 2019 için büyüme tahmininin yüzde 0,2'ye revize edildiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiğini bildirirken Türkiye'nin 2019 için büyüme tahminini yüzde eksi 2'den yüzde 0,2'ye yükseltti.

Moody's'in “Küresel Makro Ekonomik Görünüm 2020-2021” raporunda, küresel ekonomik büyümenin gelecek iki yıl boyunca zayıf seyretmesinin öngörüldüğü, ancak küresel ekonominin 2020 ve 2021 yıllarında resesyona girmesinin beklenmediği kaydedildi.

Raporda, G-20 ülkelerini kolektif olarak 2019- 2020'da yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Moody’s raporunda, ABD ve Çin ekonomilerinde 2020 yılında büyüme hızının azalmasının beklendiği, G-20 ekonomilerinde ise büyümenin 2021 yılında yüzde 2,8’e yükselmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.Raporda, Avro Bölgesi’nin 2020'de yüzde 1,2, 2021'de ise yüzde 1,4 büyümesinin beklendiği belirtilirken, gelişmekte olan ekonomilerin 2020-2021 yıllarında dengelenmesinin beklendiği vurgulandı.

Moody’s, gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılında yüzde 4,6, 2021 yılında ise yüzde 4,8 büyümesinin beklendiğinin de altını çizdi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek 2019 için yüzde eksi 2'den yüzde 0,2'ye, 2020 için de yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltildiği ve 2021'de ise yüzde 3 büyüme öngörüldüğü bildirildi. Raporda, yukarı yönlü revizeye gerekçesine ilişkin, “Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili oldu.” ifadelerine yer verildi.

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