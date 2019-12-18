MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMoody's Türkiye takvimini belirledi
GeriEkonomi Moody's Türkiye takvimini belirledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
18.12.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Moody's Türkiye takvimini belirledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moody's Türkiye takvimini belirledi

Türkiye, Moody's'in '2020 Yılı Yayın Takvimi'nde yer aldı, planlı 2 değerlendirme tarihi bulunuyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2020 yılı yayın takviminde Türkiye için iki planlı değerlendirme tarihi açıkladı.

Foreks'in haberine göre, Moody's'in 2020 yılı takvimine göre, Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihleri 5 Haziran ve 4 Aralık olacak.

Moody's, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin kredi notu gözden geçirmelerine yönelik düzenlemelerine uyulması gereken ülkeler listesinde yer almaması nedeniyle takviminde yer vermediklerini açıklamıştı.

Moody's, ilk açıkladığı 2019 yılı takviminde de Türkiye için planlı gözden geçirme açıklamamış, ancak Mayıs ayında yaptığı revize ile tarihleri eklemişti.

Moody's, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor.

Moody's en son Haziran ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den  'Ba3'e düşürmüş ve not görünümünü 'Negatif' olarak sürdürmüştü. Moody's, 6 Aralık'ta takvimde yer alan gözden geçirme tarihinde ise bir rapor açıklamamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle