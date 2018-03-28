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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Reuters
28.03.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Mondelez'den çok önemli Türkiye kararı! Dev şirket taşınıyor

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Mondelez'den çok önemli Türkiye kararı! Dev şirket taşınıyor

Mondelez International, Fransa'daki sakız üretim hattını Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Bunun 22 milyon liralık bir ihracat artışı sağlaması beklenirken şirket bu yıl Türkiye'de 42 milyon liralık yatırım hedefliyor.

Atıştırmalık üreticisi Mondelez International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şirketin Fransa St. Genest'teki sakız üretim hattını bu yıl Türkiye'ye taşıyacağını ve Türkiye'nin bölgenin ihracat üssü konumuna geleceğini söyledi. Karagöz, Mondelez Türkiye'nin büyüme planları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, sakız üretiminin Türkiye'ye taşınmasının önemine değinerek, "Bu önemli gelişme ile sakız üretimimizde ek 1.200 tonluk bir üretim ve 22 milyon TL'lik ihracat artışı bekliyoruz. Bununla birlikte sakız üretiminde de yüzde 9 oranında artış öngörüyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, Mondelez Türkiye'nin ihracatı 2017 yılında yüzde 56 artışla 220 milyon lira; cirosu ise yüzde 19 artışla 720 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mondelezden çok önemli Türkiye kararı Dev şirket taşınıyor

Karagöz, Türkiye'nin Avrupa Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu, ihracatın da bu büyümede önemli yer tuttuğunu belirtti. ABD, İngiltere, Rusya ve Kafkaslar'a yapılan ihracatın eskiden Ortadoğu'dan yönetildiğini ifade eden Karagöz, "2018 itibarıyla bu operasyonu üzerimize alıyoruz. Böylelikle yüzde 10'luk bir satış üzerimize geçiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme çünkü burada üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız" dedi.

Mondelezden çok önemli Türkiye kararı Dev şirket taşınıyor

Karagöz'ün verdiği bilgiye göre, son altı yılda 200 milyon TL'lik yatırım yapan Mondelez Türkiye 2018'de de 42 milyon liralık yatırım hedefliyor. Mondelez Türkiye bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi markalar bulunuyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, şirket sakız kategorisinde yüzde 51, şekerde ise yüzde 25'lik pazar payıyla sakız ve toplam şeker kategorisinde pazar lideri konumunda bulunuyor. Türkiye'de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam büyüklüğü 8 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

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