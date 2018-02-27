Mona Lisa halı da oldu!

Yeni koleksiyonların tanıtıldığı lansmanda Leonardo Da Vinci’nin 6 m2’lik halıya dokunan “Mona Lisa” tablosu oldukça ilgi gördü. Royal Halı Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, Türkiye’de mevcut şartlar ile şimdiye kadar halı üretiminde en fazla 8 rengin kullanılabildiğini kaydeden Koca, Royal Halı olarak yeni yüksek teknoloji ürünü Axminster tezgahı ile 16 renk halı üreterek sektörde önemli bir teknolojik gelişim ve yeniliğin önünü açtık.

Türkiye’nin dünya makine halısı üretiminde Çin, Hindistan ve Belçika gibi büyük halı üreticilerini geride bırakarak birinci sıraya yerleştiğini de kaydeden Koca; “Halı denince akla Gaziantep geliyor.

Gaziantep’te 270 halı üreticisi var. 2017 verilerine göre 1,85 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye sektörün liderliğini üstleniyor. Bu ihracatın yüzde 95’i de Gaziantep’ten yapılıyor. Royal Halı, Pierre Cardin ve Atlas Halı ürünleri Almanya ve Belçika bayilerimiz tarafından tüm Avrupa’ya da dağıtılıyor. En çok Almanya, Belçika ve ABD’ye ihracat yapıyoruz. ABD’nin de yaklaşık 300 farklı noktasında varız. Bunun yanında yurtdışında yeni showroomlarımız da açılıyor.