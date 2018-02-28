Modacı Dilek Hanif’ten THY’ye üniforma mesajı: İtalyan yerine Türk seçin!

Bu yazı üzerine bugün Moda Tasarımcısı Dilek Hanif hem bir açıklama hem de baskıyla ortaya çıkan kaftanlı üniformalardan önce tasarladığı koleksiyonu gönderdi. Dilek Hanif yazılı açıklamasına şu değerlendirmeyi yaptı;

YETENEKLİ GENÇLER VAR

“Haberde, 2012 yılında şahsımın yaptığı tasarımlara, THY Yönetimi’nin müdahalesi sebebiyle koleksiyonun tamamlanamadığı, bu sebeple THY’nin aynı görevi bugün İtalyan Ettore Bilotta isimli değerli bir meslektaşıma verdiklerinden bahsedilmektedir. İstihdam sağlayan, tekstil ihracatı yapan, Türkiye’nin yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için büyük emek harcayan bir tasarımcı ve iş kadını olarak hem ben, hem de aynı amaç için uğraşan pek çok kıymetli Türk meslektaşımla Türkiye’yi dünya markaları üreten bir ülke konumuna getirmek için canla başla çalışıyoruz.





Ben ve meslektaşlarım, genç tasarımcılara örnek olmak ve yol açmak gibi bir misyonu da taşıyoruz zira Türkiye’de çok yetenekli genç isimler de yetişiyor. Bu sebeple ben gönülden inanıyorum ki, bahsi geçen koleksiyonu son derece profesyonel bir şekilde tasarlayacak pek çok Türk tasarımcı bulunabilirdi.

Mektubun ekinde göreceğiniz görseller, Dilek Hanif markamızla 2012 yılında THY için yapmış olduğumuz tasarımların fotoğraflarıdır. Bu konudaki değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum.

Türkiye’de çalışan ve üreten bir tasarımcı olarak dileğim, Türk kuruluşlarının kendi tasarımcı ve markalarına ve dolayısıyla değerlerine sahip çıkmaları, bu sayede de gelecek nesillere yatırım yapmalarıdır.”