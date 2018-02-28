Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Modacı Dilek Hanif’ten THY’ye üniforma mesajı: İtalyan yerine Türk seçin!

Modacı Dilek Hanif’ten THY’ye üniforma mesajı: İtalyan yerine Türk seçin!

EKONOMİ SERVİSİ
28.02.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

KOKPİT yazarı Uğur Cebeci, bugün, “Kaftan Yerine İtalyan’ başlığıyla verdiği haberinde, THY’nin üniformalarını İtalyan modacı Ettore Bilotta’nın tasarlayacağını belirterek, “Daha önce iyi bir modacı olmasına rağmen THY eski yöneticilerinin zorlaması ile kaftanlı üniformalar tasarlayan Dilek Hanif, bazı görüntülerin sızması sonucu çalışmasını yarım bırakmıştı” yorumunu yapmıştı.

Bu yazı üzerine bugün Moda Tasarımcısı Dilek Hanif hem bir açıklama hem de baskıyla ortaya çıkan kaftanlı üniformalardan önce tasarladığı koleksiyonu gönderdi. Dilek Hanif yazılı açıklamasına şu değerlendirmeyi yaptı;

YETENEKLİ GENÇLER VAR
“Haberde, 2012 yılında şahsımın yaptığı tasarımlara, THY Yönetimi’nin müdahalesi sebebiyle koleksiyonun tamamlanamadığı, bu sebeple THY’nin aynı görevi bugün İtalyan Ettore Bilotta isimli değerli bir meslektaşıma verdiklerinden bahsedilmektedir. İstihdam sağlayan, tekstil ihracatı yapan, Türkiye’nin yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için büyük emek harcayan bir tasarımcı ve iş kadını olarak hem ben, hem de aynı amaç için uğraşan pek çok kıymetli Türk meslektaşımla Türkiye’yi dünya markaları üreten bir ülke konumuna getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Kaftan yerine İtalyanKaftan yerine İtalyan!


Modacı Dilek Hanif’ten THY’ye üniforma mesajı: İtalyan yerine Türk seçin
Ben ve meslektaşlarım, genç tasarımcılara örnek olmak ve yol açmak gibi bir misyonu da taşıyoruz zira Türkiye’de çok yetenekli genç isimler de yetişiyor. Bu sebeple ben gönülden inanıyorum ki, bahsi geçen koleksiyonu son derece profesyonel bir şekilde tasarlayacak pek çok Türk tasarımcı bulunabilirdi.

Mektubun ekinde göreceğiniz görseller, Dilek Hanif markamızla 2012 yılında THY için yapmış olduğumuz tasarımların fotoğraflarıdır. Bu konudaki değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum.

Türkiye’de çalışan ve üreten bir tasarımcı olarak dileğim, Türk kuruluşlarının kendi tasarımcı ve markalarına ve dolayısıyla değerlerine sahip çıkmaları, bu sayede de gelecek nesillere yatırım yapmalarıdır.”

Etiketler: Dilek Hanif , THY , Moda
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri