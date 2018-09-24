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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
24.09.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Moda devi Versace satılıyor! Satın alacak firma belli oldu

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Moda devi Versace satılıyor! Satın alacak firma belli oldu

Gianni Versace tarafından 40 yıl önce kurulan İtalyan moda evi Versace'nin Michael Kors markası tarafından satın alınacağı bildirildi.

Moda devi Versace satılıyor Satın alacak firma belli oldu

Reuters ajansının bağımsız üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, satış duyurusunun bu hafta yapılması bekleniyor.

Haberi ilk olarak İtalyan Corriere della Sera gazetesi duyurmuştu.

Amerikan markası Michael Kors'un satış için 2 milyar dolar ödeyeceği bildiriliyor.

Moda devi Versace satılıyor Satın alacak firma belli oldu
Donatella Versace İtalyan moda evinin sanat direktörü

Versace ailesi şirketin yüzde 80'ine sahip.

Şirketin yüzde 20'lik hissesi ise 4 yıl önce ABD merkezli Blackstone şirketine satılmıştı.

Versace ve Blackstone, Reuters'a açıklama yapmayı reddetti.

Moda devi Versace satılıyor Satın alacak firma belli oldu
Gianni ve Donatella Versace, 1996

Michael Kors geçen yıl, İngiltere'de kurulan lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'yu 900 milyon sterline (yaklaşık 7,5 milyon Türk Lirası) satın almıştı.

Corriere della Sera gazetesi, markanın başkan yardımcısı ve sanat direktörü Donatella Versace'nin çalışanları Salı günü Milano'da toplantıya davet ettiğini yazdı.

Versace 2016 yılında satış gelirlerinin 686 milyon Euro'ya ulaştığını açıklamıştı. CEO Jonathan Akeroyd, bu yılın başında yıl sonuna kadar satışların 1 milyar Euro'yu aşmasını beklediklerini duyurmuştu.

Gianni Versace, 1997 yılında 50 yaşındayken Miami'deki evinin önünde öldürülmüştü.

Moda devi Versace satılıyor Satın alacak firma belli oldu

 

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