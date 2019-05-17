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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Mobius "Bitcoin dolandırıcılıktır" görüşünden vazgeçti

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Mobius "Bitcoin dolandırıcılıktır" görüşünden vazgeçti

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bitcoin’e olan ilgiyi anladığını ve bu yeni yatırım aracının talep görmeye devam edeceğini söyledi.

Bir dönem dünyanın en güçlü ve etkili 100 yatırımcısı arasında gösterilen Mobius, Bloomberge verdiği röpörtajda, "Dünya çapında insanlar arasında kesinlikle hızlı ve başka gözlerden uzak bir şekilde para transfer etmek için ciddi bir istek var. Bu Bitcoin ve benzeri paraların arkasındaki gerçek itici güç. Bence bu nedenle Bitcoin hala hayatta ve iyi" dedi.

Buna rağmen henüz Bitcoine yatırım yapmadığını vurgulayan 81 yaşındaki Mobius, dünyanın en çok bilinen kripto parasından uzak durmasının en önemli nedeni olarak fiyatının aşırı yükseliş ve düşüşler yaşamasını gösterdi.

Mobius, "Günün sonunda neler olduğunun verilerini takip eden bir grup ya da organizasyon bulamıyorsunuz" dedi.

Efsane milyoner yatırımcı Mobius, 2017’de Reuters ile gerçekleştirdiği bir söyleşide ise Bitcoin’i "dolandırıcılık" olarak tanımlamış ve yalnızca yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığını öne sürmüştü.

Benzer bir "U dönüşü" de JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'dan gelmişti. Bitcoin’i 2018 başlarında "dolandırıcılık" olarak niteleyen Dimon, daha sonra bu ifadeyi kullanmaktan pişman olduğunu açıklamış ve JP Morgan bünyesinde kendi kripto parasını çıkarmak için çalışmalar başlatmıştı.

Öte yandan başka efsane yatırımcılar Bitcoin'i hala "istenmeyen varlık" olarak değerlendiriyor. Dünyanın en başarılı ve en zengin yatırımcılarının başında gösterilen ve daha önce Bitcoin’i bir "kumar aracı" ve "fare zehiri" gibi ifadelerle tanımlayan Warren Buffett, henüz bu görüşlerinden vazgeçmiş değil.

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