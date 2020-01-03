Mobilyada KDV müjdesi

MOBİLYA sektörünün KDV indirimi beklentisi gerçekleşti. Mobilya sektörünü sevindiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Çanakkale’de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda açıkladı. Mobilyadaki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü kaydeden Bakan Albayrak, Kayseri’de geçen hafta mobilyacıların bir talepte bulunduğunu hatırlattı. Mobilya sektörünün ciddi oranda ‘Mobilyada KDV’yi yüzde 18 indirelim’ yönünde bir talebi olduğunu belirten Albayrak, “O ziyaret sonrası gelir idaresi başkanımız, tüm sektör, mobilyacılarımız büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu bizden. Bu manada çalışmalarımız, gelir idaresi başkanımız, tüm ekip, çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. Bugün ben buradan sektör için güzel bir gelişme olan mobilyadaki KDV’yi yüzden 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri’de söyledim. İhracatta da aynı oranda artış hedefi koymamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak hem de inşallah ihracatı da bu manada üretimi de istihdamı da artıracağımızın sözünü Kayseri’de vermişlerdi. İnşallah bu güzel adımın mobilya sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

MALİYETLER DÜŞECEK

En son sıfır konutlarda faiz oranlarını 0.99’dan 0.79’a çektiklerini, bunun inşaat sektörü ve yan sanayi endüstrisini çok önemli etkileyeceğini kaydeden Bakan Albayrak, “İnşallah bugün de tarım ve turizm şehri Çanakkale’de güzel bir bilgiyi, müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5’in altına düşecek. Yüzde 6-7’ler değil artık yüzde 5, yüzde 4.5 hatta 0’a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6’lık faizin de yüzde 0 ile 4.5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bu faiz düşüşüyle birlikte tarımsal üretimde maliyetleri daha da aşağı çekecek bu adımı atmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

64.5 milyar destek

Çiftçiye yapılan desteklere de değinen Albayrak şu bilgileri verdi: “Malumunuz 2018 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla 47.3 milyar liralık hazine faiz sübvansiyonlu olmak üzere çiftçimize 58.7 milyar liralık finansman sağlamıştık. Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla 64.5 milyar liraya ulaştı. Bu kredi tutarının 52.3 milyar liralık kısmına faiz sübvansiyonu sağladık. Tüm bu desteklerin faiz indirimlerinin çiftçiye üreticiye hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

ANA ÇITASI OLACAK

‘Finansal İstikrar ve

Kalkınma Komitesi’ toplantısını gerçekleştirdikleri-ni hatırlatan Bakan Albayrak, toplantıda hedeflerinde geldikleri noktayı değerlendirdiklerini dile getirdi. Albayrak, “2020 yılının öncelikli stratejilerini ve politikalarını konuştuk. Tüm paydaşlarla toplantı süreci içinde paylaştım. 2020 reel sektör açısından çok önemli olacak. 2020, 2019’un ikinci yarısına girerken açıkladığımız ivme yılı olacak. Yani biz özellikle adını ‘ivme’ koyduk. ‘İleri’, ‘verimli’ ve ‘milli endüstri’ dediğimiz İVME Paketi’ni 2019’da başlattığımız noktada 2020 yılı çok önemli bir yıl olacak. ‘Bizim büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da bankacılık sektörü’ dedik. Artık bundan sonra bankacılık sektörünün bu ivme ile uyumlu bir kredi büyümesi artık bankacılık sektörünün ana çıtası olacak” dedi.

Bakan Albayrak, daha sonra Namık Kemal Üniversitesi’nde düzenlenen “Tekirdağ İş Dünyası Buluşması”na da katıldı.

YUMURTA VE BALIKTA DA KDV İNDİRİMİ

- KATMA Değer Vergisi’ni (KDV) mobilyada yüzde 8’e, yumurta ve balık ürünlerinin toptan satışında yüzde 1’e indiren karar dünkü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, oturmaya mahsus mobilyalar, büro, mutfak, yatak odasında kullanılan türden ahşap mobilyalar, içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalarda artık KDV oranı yüzde 18 yerine 8 olarak uygulanacak. Aynı kararla yumurta ile balık satışlarının toptan satışlarında uygulanacak KDV oranı da yüzde 8’den 1’e düşürüldü. Perakende satışta yüzde 8’lik KDV uygulaması devam ediyor.

REEL SEKTÖRDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

- REEL sektörün yolunu, gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirten Bakan Berat Albayrak, talepler kapsamında, yerinde yaptıkları tespitleri hayata geçirmek için çözümleri devreye almayı sürdürdüklerini söyledi. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elhamdülillah yılın son öncü rakamları, hedeflediğimiz tüm bu noktalarda inşallah yakalayacağımız hedeflerimizi hatta daha da geçeceğimizi gösteriyor. Özellikle talepte reel sektör noktasında baktığımızda etkili şekilde toparlanma devam ediyor. Ham madde alımları, ara malı, ekipman ağırlıklı ithalat, tüm bu ihracat ve ithalat noktasındaki ticarette ciddi artışlar gördük. Aralık ayında özellikle ithalattaki ciddi artışın ara malı ve ham madde ithalatında yani hem yatırım kaleminde hem de üretim noktasında tüm bu üretim artışları ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla istihdamda da canlanmayı, tüm bu katkıyı, eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayında güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.”

İSTİHDAMA OLUMLU YANSIYACAK

- KAPASİTE kullanım oranlarındaki artışın devam ettiğini dile getiren Berat Albayrak, “Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Yüzde 5 büyüme, Türkiye’nin baz büyümesi. Yani Türkiye, doğal mecrada yüzde 5 büyüme kapasitesine sahip ve bunu asgari surette her daim gerçekleştirebilecek kapasitede. Bu noktada baktığımızda, 2020-2022 dönemi olarak açıkladığımız 3 yıllık Orta Vadeli Yeni Ekonomi Programı’nda, bu potansiyeli inşallah çok rahat gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu istikamette 2020 yılına gelmeden öncü rakamlar, önümüzdeki dönemdeki tüm bu finansal koşulların daha da iyileşmesi, finansal oynaklıkların ve belirsizliklerin azalması, enflasyondaki kazanımların devam etmesi, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkisiyle çok rahat bir şekilde inşallah bu süreci gerçekleştireceğiz. Öncü rakamlar, 2020 yılına gelmeden 2019’un son çeyreğinde, yüzde 5’lik büyüme patikasına ulaşacağımızı ortaya koyuyor. Tüm bu ekonomideki olumlu gelişmeler, istihdama da olumlu yönde yansıyacak ve istihdamdaki gelişmeler de eylül, ekim ayında daha da pozitif devam ediyor..”

MOBİLYACILAR MUTLU: 100 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI SAĞLANIR

KDV indirimin hem yurtiçi satışlara hem de ihracata pozitif katkı sağlayacağını belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam alanı yaratan mobilya sektörünün KDV indirimi ile birlikte 100 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacağını sözlerine ekledi. KDV indiriminin 2019 yılı içinde üçer aylık periyotlar şeklinde iki kere uygulandığını ve mobilya sektörünü pozitif anlamda etkilediğini ayrıca ekonominin canlanmasına neden olduğunu aktaran Güleç, bu karar ile birlikte 2020’ye moralli girdiklerini söyledi. Mobilyada 2019 iç satışlarının 50 milyar TL olarak gerçekleştiğini, ihracatta ise 3.5 milyar dolar hedefinin yakalandığını dile getiren Güleç, indirim kararıyla birlikte 2020’nin çok daha pozitif geçmesini umduklarını ifade etti. Güleç, “En son 30 Haziran’da biten KDV indirimi nedeniyle evlenme hazırlığında olanlar, evini yenileyenler mobilyaya yüzde 20-30 daha ucuza sahip olmuşlardı. Mobilya ihracatında da 2020 hedefimiz 5 milyar dolar. İç pazarda ise 55 milyar TL’lik bir işlem hacmi bekliyoruz. Hemen senenin başında böylesine bir kararın alınması hem iç pazara hem de ihracatta olumlu katkısı olacaktır” diye konuştu.

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da, “Türkiye’nin son yıllarda en yükselişe geçen sektörlerinin başında bulunan mobilya sektörü, 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 bandında ihracatta yükselişe geçti. Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz” dedi.