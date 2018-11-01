Mobilyada KDV indirimi ne zaman bitecek? Mobilyada KDV indirimi müjdesi
Mobilya sektörünün ve vatandaşların bir süredir beklenti içinde olduğu mobilyada KDV indirimi hakkında sevindiren haber Bakan Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak mobilyada KDV indirimi kararı alındığını açıkladı. Bu kararın ardından sektörün canlanması ve satışların artması bekleniyor. Peki, Mobilyada KDV indirimi ne zaman bitecek? Mobilyada KDV indirim oranı ne kadar?
'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV indirimi müjdesi verdi. Albayrak, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini açıkladı. İşte, mobilyada KDV indiriminin detayları...
KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü.
KDV NEDİR?
Katma Değer Vergisi (kısaca KDV), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri paradır. Her işleve göre değişik vergiler çıkarılmıştır. Devlet aldığı vergi ücretlerini topluma her türlü hizmet yaparak geri ödemekle yükümlüdür. KDV çoğu ülkede vardır, % oranları her ülkede farklıdır.
Türkiye'ye KDV vergisi TBMM tarafından 3065 sayılı yasa ile 25/10/1984 tarihinde kabul edilip, 02/11/1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış, 01/01/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur.
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