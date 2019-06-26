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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.06.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

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Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 2000 yılında 180 milyon dolar olan ihracatının bugün 17 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gelen Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün son yıllarda önemli başarılara imza attığını söyledi. Güleç, 2023'te dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "2000 yılında 180 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 3,2 milyar dolara ulaştık. 2000 yılında 260 milyon dolar ithalat olan sektör bugün sadece 800 milyon dolar ithalat yapıyor. İthalatımızdan net 4 kat daha fazla ihracat yapan bir sektörüz." dedi.

Mobilya sektörünün imalata dayandığını aktaran Güleç, girişimcilerin dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşan ve iş birliği yapan bir mobilya sektörü oluşturduğunu ifade etti.

Güleç, bu durumun oluşmasında hükümetin önemli payı olduğunu anlatarak, son 17 yılda sürdürülen istikrarlı yönetim anlayışının mobilya sektörünün büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.

"KDV İNDİRİMİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Mobilyadaki KDV indiriminin önemine de değinen Güleç, şöyle devam etti:
"2010'daki global krizde dünyada ne olacağı belli olmayan bir dönemde, herkesin endişeyle beklediği dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mobilya sektörüne KDV indirimi verdi. Yapılan indirimle mobilya sektörü dünya pazarından daha fazla pay aldı. Daha sonra tekrar 2017, 2018'in son iki ayında, 2019'un ilk beş ayında gördük ki KDV bizim için çok önemli. Dünya pazarından pay almak için iç pazarın daha aktif olması lazım. KDV indiriminin devam etmesini istiyoruz. Yüzde 8 ve kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz."

Ahmet Güleç, Türkiye'den dünyanın 179 ülkesine mobilya ihracatı yapıldığını, pazar paylarının gittikçe arttığını sözlerine ekledi. 

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