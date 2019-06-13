Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de taksit artışı sevinci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMobilya, elektrikli eşya ve TV'de taksit artışı sevinci
GeriEkonomi Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de taksit artışı sevinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de taksit artışı sevinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de taksit artışı sevinci

Mobilya, televizyon ve elektronik eşyada taksit sayısının artırılmasından memnuniyet duyan sektör temsilcileri, kararın hem üretici hem de tüketici açısından olumlu olacağı, üretime ve ekonomiye kazanç sağlayacağı görüşünde.

Kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksit sayısını mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya çıkardı. 
Taksit artışına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, kararın sektörlere olumlu yansıyacağını, satışları artıracağını, tüketicinin de üreticinin de lehine olduğunu bildirdi. 

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya satışında taksit sayısının 18'e çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Çok memnun olduğumuz bu karar sektörümüzü ziyadesiyle olumlu yansıyacak. Satışlarımızın artmasına katkı sağlayacak." dedi. 

Tüketicilerin her ay veya her yıl mobilya almadığını, 7-8 yılda bir mobilya değiştirdiğini dile getiren Güleç, mobilya ödemelerinde taksit sayısının artmasının aylık ödenecek rakamı azaltacağını, bu durumun mobilyasını değiştirmek isteyen tüketiciyi teşvik edeceğini söyledi. 

Kararın kayıt dışını azaltacağını, dolayısıyla vergileri artıracağını dile getiren Güleç, bu sayede üretime önemli bir destek sağlanabileceğini anlattı. 
Mobilya satışlarında halihazırda 30 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 8 KDV oranının sürmesi talebinde bulunan Güleç, "Satışlarda yüzde 10 KDV ve yüzde 10 da enflasyonla mücadele indiriminin yanısıra taksit sayısının 18 olması yıl sonuna kadar sektörün iç piyasada 50 milyar liralık satış yapmasını sağlayacaktır." diye konuştu. 

"MOBİLYA SATIŞLARI MİNİMUM YÜZDE 20 ARTACAKTIR"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, taksit sayısının artırılmasının özellikle seri üretim yapan markalı ve zincir mağazaların satışlarını artıracağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Geçtiğimiz dönemlerde sınırlamadan sonra taksitlerin uzatılmasında artışı gördük. Düğün sezonunun açılması, KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ve taksitin de 18 aya çıkarılmasıyla birlikte satışlar minimum yüzde 20 artacaktır. Bu dönemde yine yazlık sezonunun başlaması, iki ay sonra öğrencilerin ev tutmaları gibi faktörler üzerinden de satışlarımızın nabzını tutacağız." 

Gürcan, taksitlerin kalıcı değil geçici uzatılması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle KOBİ'lerin maliyeti karşılayabilmesi açısından taksitin ekonomideki ve satışlardaki normalleşmeyle tekrar 12 aya düşürülmesi gerektiğini söyledi. 

Burada asıl önemli olanın KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8 olması gerektiğini vurgulayan Gürcan, böylece kayıt dışının da önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi. 

"TELEVİZYON SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Sunny Elektronik markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında taksit sayısının 9 aydan 12 aya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. 

Elektronik ve elektrikli eşya alımlarında taksit sınırlarının genişletilmesi sayesinde genel teknolojik ürün satışlarında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını dile getiren Atmaca, "Özellikle televizyon satışlarında taksit sayısının 12 aya çıkarılmasıyla hem tüketicilerin, hem üreticilerin, hem de ekonominin kazanacağına inanıyoruz." dedi. 

Atmaca, taksit sayısının artırılmasının, özellikle yerli TV satışlarına büyük bir katkı sağlayabileceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Tüketiciler uzun süredir taksit sınırının genişletilmesi yönünde bir düzenleme bekliyordu. Beklemeye geçen tüketici, yeni kararla hızlı bir şekilde satın alma yönünde harekete geçecek. Taksitin artırılmasıyla sektörümüz yeniden eski günlerine dönecek. Düzenleme, aynı zamanda yerli üreticinin en çok ihtiyacı olan desteği sağlayacak. Türkiye'de üretilen TV'lerin yüzde 80'inin ihraç edildiği düşünüldüğünde, çok ciddi bir ihracat artışı da yaşanacaktır. Sektörümüz adına daha fazla büyüme, daha fazla istihdam ortamı da sağlayacaktır." 

"ETKİSİNİ HAFTA SONU HİSSEDECEĞİZ"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye'de organize mağaza sayısı binleri geçen ve AVM'lerde neredeyse bir katın ayrıldığı züccaciyecilerde küçük elektrikli ev aletlerinin tüketicilerle buluşturulduğunu anımsattı. 

Elektrikli küçük ev aletlerinde taksitin 18 aya çıkarılmasının önemli bir adım olduğunu dile getiren Öksüz, "Haziran sonuna kadar sürecek ÖTV indirimiyle birlikte taksit sayısının artırılması satışlarda hareketliliği artıracaktır. Tüketiciler sıfır ÖTV'den yararlanırken alacakları ürünleri daha kolay şekillerde ödeyecekler." dedi. 

Öksüz, taksitlerde satıcılar açısından kredi kartı faizlerinin düşük tutulması gerektiğini kaydederek, aksi takdirde satıcının omuzlarına yük bineceğini söyledi. 
Taksitlerin artışıyla birlikte markaların birçoğunun, düğün alışverişini yapacak çiftler için özel kampanyalı paketlerini bu haftadan itibaren satışa sunacağını aktaran Öksüz, şunları kaydetti: 

"Taksit artışının ilk etkisini hafta sonu hissedeceğiz. Fiyatlar nedeniyle ihtiyaç listesinden çıkarılan ürünler de daha kolay ödeme koşulları sayesinde listeye eklenecektir. Taksit artışının cirolara yansımasını konuşmak için daha çok erken. Çünkü haziran sonu itibarıyla ÖTV yeniden uygulanmaya başlayacak, bu nedenle de fiyatlar artacaktır. Böyle bir durumda taksitin uzun olması da tüketiciyi alımlardan uzaklaştırabilir. Bazı ihtiyaçlarını ötelemesine neden olabilir. Ancak haziran sonuna kadar mağazalarda düğün ve yazlık alışverişleri nedeniyle yüzde 40 hareketlilik artışı yaşanmasını, bunun satışlara da yüzde 15 artış olarak yansımasını bekliyoruz." 

Öksüz, kurumsallara yapılan taksit artışının da otellere gerçekleştirdikleri züccaciye satışlarını yüzde 15 artıracağını sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Paris'te Türk rüzgarı! İlk kez sergilenecek
Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor
Bakan Varank duyurdu! Öncelik makine sektörüne verilecek
Günde bir kilo toplanabiliyor! 120 TL'den yok satıyor...