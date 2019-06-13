Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de taksit artışı sevinci

Kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksit sayısını mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya çıkardı.

Taksit artışına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, kararın sektörlere olumlu yansıyacağını, satışları artıracağını, tüketicinin de üreticinin de lehine olduğunu bildirdi.



Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya satışında taksit sayısının 18'e çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Çok memnun olduğumuz bu karar sektörümüzü ziyadesiyle olumlu yansıyacak. Satışlarımızın artmasına katkı sağlayacak." dedi.



Tüketicilerin her ay veya her yıl mobilya almadığını, 7-8 yılda bir mobilya değiştirdiğini dile getiren Güleç, mobilya ödemelerinde taksit sayısının artmasının aylık ödenecek rakamı azaltacağını, bu durumun mobilyasını değiştirmek isteyen tüketiciyi teşvik edeceğini söyledi.



Kararın kayıt dışını azaltacağını, dolayısıyla vergileri artıracağını dile getiren Güleç, bu sayede üretime önemli bir destek sağlanabileceğini anlattı.

Mobilya satışlarında halihazırda 30 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 8 KDV oranının sürmesi talebinde bulunan Güleç, "Satışlarda yüzde 10 KDV ve yüzde 10 da enflasyonla mücadele indiriminin yanısıra taksit sayısının 18 olması yıl sonuna kadar sektörün iç piyasada 50 milyar liralık satış yapmasını sağlayacaktır." diye konuştu.



"MOBİLYA SATIŞLARI MİNİMUM YÜZDE 20 ARTACAKTIR"



Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, taksit sayısının artırılmasının özellikle seri üretim yapan markalı ve zincir mağazaların satışlarını artıracağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz dönemlerde sınırlamadan sonra taksitlerin uzatılmasında artışı gördük. Düğün sezonunun açılması, KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ve taksitin de 18 aya çıkarılmasıyla birlikte satışlar minimum yüzde 20 artacaktır. Bu dönemde yine yazlık sezonunun başlaması, iki ay sonra öğrencilerin ev tutmaları gibi faktörler üzerinden de satışlarımızın nabzını tutacağız."



Gürcan, taksitlerin kalıcı değil geçici uzatılması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle KOBİ'lerin maliyeti karşılayabilmesi açısından taksitin ekonomideki ve satışlardaki normalleşmeyle tekrar 12 aya düşürülmesi gerektiğini söyledi.



Burada asıl önemli olanın KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8 olması gerektiğini vurgulayan Gürcan, böylece kayıt dışının da önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.



"TELEVİZYON SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"



Sunny Elektronik markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında taksit sayısının 9 aydan 12 aya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Elektronik ve elektrikli eşya alımlarında taksit sınırlarının genişletilmesi sayesinde genel teknolojik ürün satışlarında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını dile getiren Atmaca, "Özellikle televizyon satışlarında taksit sayısının 12 aya çıkarılmasıyla hem tüketicilerin, hem üreticilerin, hem de ekonominin kazanacağına inanıyoruz." dedi.



Atmaca, taksit sayısının artırılmasının, özellikle yerli TV satışlarına büyük bir katkı sağlayabileceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketiciler uzun süredir taksit sınırının genişletilmesi yönünde bir düzenleme bekliyordu. Beklemeye geçen tüketici, yeni kararla hızlı bir şekilde satın alma yönünde harekete geçecek. Taksitin artırılmasıyla sektörümüz yeniden eski günlerine dönecek. Düzenleme, aynı zamanda yerli üreticinin en çok ihtiyacı olan desteği sağlayacak. Türkiye'de üretilen TV'lerin yüzde 80'inin ihraç edildiği düşünüldüğünde, çok ciddi bir ihracat artışı da yaşanacaktır. Sektörümüz adına daha fazla büyüme, daha fazla istihdam ortamı da sağlayacaktır."



"ETKİSİNİ HAFTA SONU HİSSEDECEĞİZ"



Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye'de organize mağaza sayısı binleri geçen ve AVM'lerde neredeyse bir katın ayrıldığı züccaciyecilerde küçük elektrikli ev aletlerinin tüketicilerle buluşturulduğunu anımsattı.



Elektrikli küçük ev aletlerinde taksitin 18 aya çıkarılmasının önemli bir adım olduğunu dile getiren Öksüz, "Haziran sonuna kadar sürecek ÖTV indirimiyle birlikte taksit sayısının artırılması satışlarda hareketliliği artıracaktır. Tüketiciler sıfır ÖTV'den yararlanırken alacakları ürünleri daha kolay şekillerde ödeyecekler." dedi.



Öksüz, taksitlerde satıcılar açısından kredi kartı faizlerinin düşük tutulması gerektiğini kaydederek, aksi takdirde satıcının omuzlarına yük bineceğini söyledi.

Taksitlerin artışıyla birlikte markaların birçoğunun, düğün alışverişini yapacak çiftler için özel kampanyalı paketlerini bu haftadan itibaren satışa sunacağını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:



"Taksit artışının ilk etkisini hafta sonu hissedeceğiz. Fiyatlar nedeniyle ihtiyaç listesinden çıkarılan ürünler de daha kolay ödeme koşulları sayesinde listeye eklenecektir. Taksit artışının cirolara yansımasını konuşmak için daha çok erken. Çünkü haziran sonu itibarıyla ÖTV yeniden uygulanmaya başlayacak, bu nedenle de fiyatlar artacaktır. Böyle bir durumda taksitin uzun olması da tüketiciyi alımlardan uzaklaştırabilir. Bazı ihtiyaçlarını ötelemesine neden olabilir. Ancak haziran sonuna kadar mağazalarda düğün ve yazlık alışverişleri nedeniyle yüzde 40 hareketlilik artışı yaşanmasını, bunun satışlara da yüzde 15 artış olarak yansımasını bekliyoruz."



Öksüz, kurumsallara yapılan taksit artışının da otellere gerçekleştirdikleri züccaciye satışlarını yüzde 15 artıracağını sözlerine ekledi.