Mobil uygulama fuarı Mobilefest İstanbul başladı

Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını İstanbul'da bir araya getiren mobil uygulama fuarı Mobilefest, bugün kapılarını açtı.



Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın 15 binden fazla teknoloji gönüllüsüne ev sahipliği yapmasının beklendiğini hatırlattı.



Varank, etkinlik vizyonunun yenilikçi olduğunun altını çizerek, teknolojinin artık hayatın her yerinde yer aldığını, hem tüketim hem de üretim modellerinin teknolojinin getirileriyle hızla uyum sağladığını söyledi.



Bu sürece, mobil yaşamın da ciddi bir damga vurduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:



"Çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, hepimizin hayatı kökten etkilendi. Mobil uygulamalar alışverişten seyahate, eğlenceden eğitime, bankacılıktan haberleşmeye, her sektörü domine etmeye başladı. Günlük rutinimizi mobil uygulamalarla sürdürüyoruz. Yeni alışkanlıklar ediniyor, eski alışkanlıklarımızı farkında bile olmadan terk ediyoruz. Karşımızda hızla büyüyen bir pazar var. 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. Beş senede piyasa beş kat büyüdü.



Bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. 2023'te ise 1 trilyon dolarlık büyüklüğü yakalaması beklenen bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye'deki duruma bakarsak, yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor. Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın sekizinci ülkesiyiz. 2016'da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı."



"KULLANDIĞIMIZ UYGULAMALARIN SADECE YÜZDE 14'Ü YERLİ"

Türk milletinin teknolojiye ve mobil uygulamalara çok meraklı olduğunu dile getiren Varank, fakat kullanılan uygulamaların sadece yüzde 14'ünün yerli olduğunu aktardı.



Varank, bu durumun hem yurt içindeki firmalar hem de bağımsız geliştiriciler için büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yolculuğun daha çok başında olduğunu söyledi.



"Bugün neredeyse her telefonda standart olarak gelen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 9 yıl önce bağımsız bir geliştirici tarafından piyasaya sürülmüştü. Ne zamanki 19 milyar dolara alıcı buldu, işte o zaman yazılımın ve yazılımcının gücü ortaya çıktı." diyen Varank, mobil uygulama marketlerinde 2008 yılında 500'den az uygulama varken, bugün 2 milyonun üzerinde farklı uygulama olduğunu aktardı.



"EN AZ 500 BİN YAZILIMCI SAYISINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"



Mustafa Varank, "Biz istiyoruz ki, ülkemizdeki herkes bu işlere daha çok kafa yorsun. Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda, vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok." dedi.



Hükümet ve Bakanlık olarak girişimcilerin, gençlerin yanında olduklarına işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem girişimcilik desteklerimizle, hem de yazılım sektörüne yönelik programlarımızla sizlerin yanındayız. KOSGEB ve TÜBİTAK’ın sunduğu desteklere ek olarak, Ar-Ge merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara bir takım ayrıcalıklar tanıyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik.



Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yazılım geliştirmenin maliyeti, bu işin getirisiyle karşılaştırdığınızda neredeyse devede kulak kalıyor. Ürettiğiniz yazılımı, küresel piyasalara sunmanın önünde de neredeyse hiçbir engel yok. Mal ve hizmet ihraç ederken, kotasyonlar, gümrükler, standartlarla uğraşırken yazılım alanında böyle sınırlamalarla karşılaşmıyorsunuz."



"YAZILIMCI OLMAYI İTİBARLI BİR KARİYER HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"



Kritik öneme sahip yazılım alanında vizyoner politikaları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Varank, Açık Kaynak Platformunun kurulmasının bu adımlardan biri olduğunu dile getirdi.



Bakan Varank, bu platformla, yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayısını artırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İlk olarak kamunun mevcut ve yeni alımlarında, açık kaynak yazılımlara geçişi için yol haritası belirleyeceğiz. Açık kaynak yazılım ekosisteminin, kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesini sağlayacağız. Bu amaçla, hızla hayata geçirilebilir, yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz, yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Yazılımcı olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek istiyoruz. Bunun için bir seferberlik başlatacak ve genç yeteneklerimize yeni imkanlar sunacağız."



"DAHA BÜYÜK İŞLERE İMZA ATABİLMEK İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜN DE YENİ FİLİZLENEN GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMESİ GEREK"



Deneyap Teknoloji atölyeleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, bu sene 12 ilde eğitimleri başlattıklarını, 81 ilde 100 Deneyap atölyesi kurulacağını, 5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencinin bu eğitimlerden yararlanacağını bildirdi.



Bakan Varank, şunları kaydetti:



"Hali hazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Evet biz her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Hem girişimcilere hem de yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum.



Gelin 2020 yılında, mobil uygulama yatırımlarına altın çağını yaşatalım. Ülkemizde birbirinden yetenekli yazılımcılarımız var. Onların yetenekleriyle, gözü kara yatırımcılarımızın birlikteliğinden muazzam işler ortaya çıkabilir. Türkiye'yi mobil uygulama ekosisteminde dünyanın merakla takip ettiği bir merkez haline beraber yapabiliriz."



Mustafa Varank, etkinlik kapsamında fuaye alanındaki stantları gezerek, girişimcilerin yayında olan ve yayına alınmaya hazırlanan girişimleri hakkında bilgi aldı.