Mobil teknoloji şovu başlıyor

Akıllı telefon üzerine odaklanan teknoloji devlerinin yeni modellerini tanıtması MWC 2018’in en çok dikkat çeken yanlarından biri olacak. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un amiral serisi akıllı telefonu Galaxy S9 bunların başında geliyor. Galaxy S9’un yeni bir tasarım ve geliştirilmiş kamera özellikleriyle iddialı olması bekleniyor. Buna ek olarak Alcatel, Asus, LG, Nokia ve Sony’nin en iddialı modellerini Barcelona’da tanıtması bekleniyor. Yerli akıllı telefon markaları da akıllı telefon konusundaki iddiasını ortaya koyacak. Vestel ve General Mobile, geliştirdikleri yeni akıllı telefonları ilk kez MWC 2018’de sergileyecek. Türkiye’de hizmet veren iletişim operatörleri MWC 2018’in katılımcıları arasında. Turkcell ve Türk Telekom düzenledikleri basın toplantılarıyla geliştirdikleri yeni servisleri ve ürünleri tanıtacak.

5G ATAĞI

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G, MWC 2018’in en önemli gündem maddesi olacak. 2019’da kullanılacak frekanslarının belirlenmesiyle mobil iletişim operatörlerinin hazırlıklarını hızlandırması beklenen 5G konusunda, gelinen son nokta Barcelona’da gösterilecek. Ericsson, Huawei, Nokia gibi mobil iletişim altyapısı geliştiren şirketler, hazırladıkları örnekleri fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. 5G konusunda yerli şirketler de MWC 2018’deki yerini alacak. Türk Telekom iştiraki Argela, Türk mühendislerle geliştirdiği yeni nesil altyapı teknolojilerini Barcelona’da tanıtacak.