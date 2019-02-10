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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Mobil tanzim satışı başladı

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Mobil tanzim satışı başladı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mobil tanzim satış noktası açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesi kapsamında İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktasını hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Usta, sebze ve meyvenin direkt üreticiden, tüketiciye erişmesi için belediye olarak sorumluklarını yerine getireceklerini belirterek, satış noktaların pazar ve marketlerdeki fiyatları indireceğini, fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu vurguladı.

Haftanın belirli günlerinde her mahalleye sırayla mobil tanzim satış aracının gideceğini ifade eden Usta, hangi mahallede hangi gün satış olacağını belediyenin sosyal medya hesaplarından bildireceklerini ve hiçbir kar uygulamadan ürünlerin satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Usta, mobil tanzim satış noktalarında plastik poşet yerine doğa dostu bez çanta kullanarak sıfır atık projesine de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Pazardan alışveriş yapmak yerine mobil tanzim satış noktasını tercih eden vatandaşlardan Ali Osman Gökkaya, projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayata geçirdiği tanzim satış noktaları için teşekkür etti.

Emekli Sare Özcan ise pazar ve marketlerde fiyatların çok yüksek olduğunu, tanzim satış noktalarında ise taze ve ucuza sebze meyve alacakları için mutlu olduklarını anlattı.

İsmet Kahraman ise tanzim satış noktasında alışveriş yaparak uygun fiyatlara ürün almanın vatandaşın yüzünü güldürdüğünü aktararak, tüketicilere alternatif oluşturulmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

Makbule Keser isimli vatandaş ise tanzim noktasında yaptığı alışveriş sonrası çantasında bulunan ürünleri göstererek uygun fiyatlara kaliteli ürünler alabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Son zamanda artan sebze ve meyve fiyatlarına alternatif olarak geliştirilen mobil tanzim satış noktaları ile vatandaşlar daha uygun fiyatlara sebze ve meyve alışverişi yapabilecek.

Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.

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