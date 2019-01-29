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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
29.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Mobil cihazlarda taksit avantajının devamı isteniyor

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Mobil cihazlarda taksit avantajının devamı isteniyor

m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Mobil cihazlarda taksit düzenlemesi en azından 2019 sonuna kadar devam etmeli." dedi.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, mobil cihazlara yönelik taksit düzenlemesinin uzatılmasının ekonomiyi canlandıracağını, düzenlemenin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini istediklerini söyledi. Konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesi sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi. Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 yıl sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" Kasım 2018 tarihinde değiştirildi.

Yapılan değişikliğe göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/B maddesinde yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3,500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3,500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde yeniden düzenlenmişti.


Bununla beraber, '12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı 3,500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır' geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31/1/2019 tarihine kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti.

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