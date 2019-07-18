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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.07.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Mnuchin: Bitcoin finansal sisteme tehdit oluşturabilir

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Mnuchin: Bitcoin finansal sisteme tehdit oluşturabilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Bitcoin'in gelecekte finansal sisteme tehdit oluşturabileceği uyarısı yaptı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin CNBC ile söyleşisinde, kripto para birimlerinin yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını önlemek için ABD yönetiminin oldukça güçlü önlemler alabileceğini söyledi. Mnuchin, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in İsviçreli bir banka hesabına denk koşullara sahip olması durumunda finansal sisteme tehdit oluşturabileceğini belirtti ve ekledi:

Bitcoin'in İsviçreli banka hesaplarına denk koşullara sahip olmasını engelleyeceğiz; çünkü, bu durum finansal sisteme karşı tehdit oluşturabilir.

Mnuchin, suçluların kripto para birimlerini yasal olmayan eylemler için kullandıklarını belirtirken, kara para aklamada her zaman nakitin kullanılmadığını iddia etti. Nakitin dünya genelinde en sık kullanılan kara para aklama aracı olduğuyla ilgili soruya Mnuchin, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Her gün ABD finansal sistemini korumak için birçok suçluyla mücadele ediyoruz." yanıtını verdi.

Mnuchin, kripto para birimlerine yönelik eleştirilerinin yanında, "ABD hükümetinin finansal yeniliğe karşı olmadığını savunarak, Söz konusu teknolojinin bazı kullanım alanları olduğunu düşünüyorum, bu yüzden blockchaini Bitcoinden ayrı tutmak gerekiyor." diye ekledi.

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