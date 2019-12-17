MLPCARE ile Enlitic klinik yapay zeka modelleri geliştirmek için bir araya geldi

Klinik yapay zeka modelleri Türkiye'nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca klinik yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve hedef bölgelerin sağlık sistemlerine entegrasyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla Türkiye'de bir Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak.

HASTALARA DOĞRU TANI KOYULMASINA YARDIMCI OLACAK TEKNOLOJİLER

MLP Care ile yapay zeka yazılım geliştiricisi Enlitic, klinik yapay zeka alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. Amerika merkezli Enlitic, doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zeka yazılımları geliştiriyor. İki kurumun işbirliği kapsamında, hem yerli hem de ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care'in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için, Enlitic'in yapay zeka yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Geliştirilen yapay zeka modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.

Öncelikli olarak MLP Care'in bünyesinde kullanılmaya başlanacak olan yapay zeka modellerinin önümüzdeki dönemde Doğu Avrupa ile Orta Asya'daki birçok ülkenin sağlık sistemine entegre edilmesi sağlanacak.

YAPAY ZEKA MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULACAK

Enlitic ve MLP Care'in işbirliği kapsamında yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulması da yer alıyor. GPU (grafik işleme ünitesi) özellikli veri merkezini de bünyesinde barındıracak Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezinde veri bilimi ve mühendislik alanında uzman personel görev yapacak. Yalnızca Türkiye'nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyasında alanının ilki konumunda olacak merkez; geliştirilecek modeller sayesinde yapay zekanın küresel sağlık sistemine entegrasyonunda önemli bir aşamayı oluşturacak.

MLP Care iş birliği ile iş ortakları arasına bir yenisi ekleyen Enlitic, daha önce Avustralya merkezli lider sağlık hizmeti sağlayıcısı Capitol Health, Japonya merkezli küresel holding Marubeni Corporation, Japonya merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Konica Minolta ve ABDde faaliyet gösteren dünya çapında tanınmış kanser merkezlerinin sahibi HealthCare Solutions gibi küresel çapta prestijli kurumlarla iş birliklerine imza atmıştı.

Enlitic’in teknolojisinden yararlanarak, kurumun sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve Ar-Ge çalışmalarının kalitesini daha üst noktalara taşımak için sabırsızlandıklarını ifade eden MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta şöyle konuştu: Enlitic'in derin öğrenme modelleri ve birlikte geliştireceğimiz Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezimiz klinik alandaki yeteneklerimizi daha üst seviyeye taşımamıza ve Avrupa ile Orta Asya'daki operasyonlarımızı büyütmemize katkı sağlayacak.

MLP Care'in sağlık hizmetlerinde teknolojilerden yararlanan bir kurum olduğunu ve yapay zeka geliştirmede MLP Care ile stratejik ortaklık yapmaktan heyecan duyduklarını dile getiren Enlitic CEO'su Kevin Lyman Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezimizin geliştirilmesini de kapsayan MLP Care ile iş ortaklığımız şüphesiz sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak, temel yaklaşımımızı destekleyecek ve bölgedeki konumumuzu güçlendirecektir dedi.