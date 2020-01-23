Mısır ve Irak yatırımı Türkiye’ye yaptı

Buna göre tüm gayrimenkul cinsinden yatırımlar incelediğinde toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü sıralamasında Mısır’ın Türkiye genelinde, Irak’ın ise İstanbul genelinde yatırımlarda ilk sırada yer aldıkları görüldü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2018 yılında 6 milyon 534 bin 767 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2019 yılında 10 milyon 871 bin 131 metrekareye ulaştı. Konut satışı özelinde adet bazında, 2019 Aralık sonu itibariyle Türkiye genelinde yabancılara, toplam 45 bin 483 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14.7’lik bir artış sağlandı. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2018’de yüzde 2.9 iken 2019’da yüzde 3.4’e yükseldi. 2019’da Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam konut satış adetinde Irak ilk sırayı aldı. Irak’ı İran, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Afganistan, Kuveyt ve Almanya takip etti. 2019 yılında, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde ise ilk sırada Mısır yer alıyor.

İstanbul’da 2018’de 14 bin 270 adet olan yabancıya konut satış adedi, geçen yıl 20 bin 857’ye yükseldi. Yabancıların konut alımında en çok tercih ettikleri il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Antalya, Ankara, Bursa izledi. Tüm gayrimenkul cinsinden alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2019’da yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Manisa, Konya, Antalya, Muğla, Sakarya izledi. Vatandaşlık edinmek için alımlarda ise yüz ölçümü bazında ilk sırayı Konya aldı. Konya’yı İstanbul, Afyonkarahisar, Manisa takip etti.