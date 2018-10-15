Mısır üreticilerine müjde
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) olarak geçen yıl 760 liraya aldığımız mısırı yarından itibaren 950 liraya alacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.
Pakdemirli, Elazığ’ın Hoş köyünde gerçekleştirilen 3. Geleneksel Üzüm Festivali’nde yaptığı konuşmada, mısırla ilgili yeni bir açıklama yapacağını ifade ederek, şöyle devam etti: “TMO olarak piyasaları yakından takip etmekteyiz. Özellikle mısır fiyatında üretici aleyhine bir gelişme olabileceğini gördük ve TMO olarak geçen yıl 760 liraya aldığımız mısırı yarından itibaren 950 liraya alacağız. Ürün bedelleriyle ilgili de üreticilerimiz endişe etmesinler 10 gün içinde de ürün bedelleri üreticilerimizin hesabına geçmiş olacak. Ortalama 50-55 lira bir destek alınacağını düşünürsek. Üreticimizin eline ton başı bin 5 lira geçecek. Bunun da üreticilerimizin lehine bir durum olduğunu düşünüyoruz.”
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