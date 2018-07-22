Mısır tarlalarında 'çizgili yaprak kurdu' paniği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMısır tarlalarında 'çizgili yaprak kurdu' paniği
GeriEkonomi Mısır tarlalarında 'çizgili yaprak kurdu' paniği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
22.07.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Mısır tarlalarında 'çizgili yaprak kurdu' paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır tarlalarında 'çizgili yaprak kurdu' paniği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 15 bin dönüm mısır ekili tarla, çizgili yaprak kurdu istilasına uğradı. Üreticiler, zararlarının büyük olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

MALKARA’DA son günlerde mısır ekili alanlara çizgili yaprak kurtlarının istilasına uğradı. Ziraat mühendislerinin yaptığı çalışmada kırsalda bulunan 10 mahallede yaklaşık 15 bin dönüm alanda etkili alan çizgili yaprak kurtları, ürünleri kemirerek büyük zarar verdi. Malkara 269 Sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Cem Özkan, şöyle dedi:

"Yaptığımız incelemelerde yaklaşık 10 mahallede ekili mısırlarda yeşil çizgili yaprak kurdu olduğu tespit edildi. Bu kurt ve tırtılların ekili alanlara ciddi zararları vardır. Benim üreticilerden istediğim ektikleri ürünleri takip edip yerinde incelesinler ve kontrollerini yapıp ilaçlamalarını başlatsınlar. Kesinlikle bu zararlı böcekler ile mücadele etmemiz gerekir. Her gün farklı bir mahallede çizgili yaprak kurdu ve tırtıl istilasının olduğunu öğreniyoruz. Bu zararlı böcekler Malkara bölgesinden hariç Trakya bölgesinde olabilir. Geçmiş yıllarda bu zararlı böceklerden çok zarar gören çiftçimiz olmuştu. Bir daha böyle bir şey olmasını istemiyoruz. İlgili birimlere gerekli müracaatlarını yapsınlar. Dilekçelerini versinler. Çiftçilerimiz bir an önce önlemlerini alsınlar. Bizler çiftçilerimizin her zaman yanında olduğu kadar daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz çiftçilerimiz içindir."

Çiftçilerden Nusret Yüksel, çizgili yaprak kurtlarının mısırlarına zarar verdiğini ve tarlasında yoğun olarak görüldüğünü belirterek, "30 yıllık çiftçilikle uğraşıyorum. Tarlamı yoğun olarak çizgili mısır kurdu sarmış durumda. Bu mısır kurtları ekili alanlarımıza aşırı zarar veriyor. Bunun çözümü ilaçlama yapmak, yoksa kurtuluş yok. Günden güne daha da sarıyor. Herkes önlemini alsın" dedi.

Mısır ekili alanlarda her kökte tırtıl olduğunu belirten çiftçi Hüseyin Tetik, "10 yıllık çiftçiyim. Bu yıl mısırda kurt ve tırtıl istilası var. Mücadelemizi başlattık. İlk sefer böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Herkes tarlasını kontrol etsin. Bölgemizde aşırı yoğun şekilde gözüküyor. Bu tırtıllar bizim çok canımızı yaktı. İlaçlama çalışması başlattık. Mısırlarımızın her kökünde tırtıl mevcut" dedi.

Kurtların girdiği tarlayı kuruttuğunu söyleyen Fikret Şayan ise "Bu tırtıllar gittiği yeri kurutur. Mısır ve bitkilerde hiç yaprak bırakmaz. Zararları büyüktür" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mısır tarlalarında 'çizgili yaprak kurdu' paniği

ABD'den beş ülke için kritik hamle

Türkiye'nin fasulye üssünden kötü haber

Malta bayraklı lüks yata 220 bin litre yakıt ikmali