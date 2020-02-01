Mısır ekip elektrik biçiyor

ENERJİDE dışa bağımlılığı azaltmak için yeni adımlar atan Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyor. Temiz enerji kaynakları aynı zamanda Türkiye’nin enerji faturasını düşürmek için kritik bir öneme sahip. Güneş ve rüzgâr enerjisindeki potansiyelini verimli bir şekilde kullanmak için yatırımlar yapan Türkiye’nin büyük potansiyele sahip olduğu diğer bir alan ise biyokütle enerjisi. Türkiye’de çok sayıda biyokütle santralı kuran Mimsan CEO’su Hacı Ahmet İlhan, “Enerji için dışarıya ödediğimiz fatura çok yüksek. Ama boşa bıraktığımız ve kullanmadığımız devasa bir kaynak var. O da şehir çöpleri, evsel ve tarımsal atıklardan oluşuyor” dedi.



10 MİLYAR $’LIK KATKI



Türkiye’nin son yıllarda bu alanda da adımlar atmaya başladığını belirten İlhan, “Biyokütle enerjisinde gideceğimiz yol çok uzun. Türkiye’de özellikle şehir çöpleri ve tarımsal atıklar gerçekten kullanılması gerektiği gibi kullanılmıyor. Bizim enerjiye dönüştürebileceğimiz en önemli atık grubu bunlar. Mısır sapını, odun talaşını, çay çöpünü, fındık kabuğunu kullanarak şehirlerimize enerji sağlayabiliyoruz. Şehir çöplerinde toplama ve ayrıştırmada önemli. Belediyelerin yatırımı var ama yeterli değil. Toplama ve ayrıştırma kuralına göre yapıldığında ciddi bir kaynak ortaya çıkıyor” diye konuştu.



Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için kamu otoritesi tarafından ciddi teşvik ve desteğin sağlandığını dile getiren İlhan, “Türkiye’de de biyokütle enerjisinin daha fazla yaygınlaşması için belediyeler buradan üretilen elektrik için bir ödeme modeli üzerinde çalışmalı. Türkiye sadece biyokütle enerjisini kullanarak yılda 10 milyar doları dışarı ödemekten kurtulabilir” ifadelerini kullandı.