Mısır ağustosta yatırımcısını üzerken, nikel sevindirdi

Emtia piyasasında, geçen ay mısır yatırımcısını üzerken, nikel sevindirdi. AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, ağustosta emtia grubu araçlarının 11'i yatırımcısına kaybettirdi, 7'si ise kazandırdı.

Ağustos, emtia piyasasında işlem gören ürünler için iyi bir ay olmadı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının meydana getirdiği belirsizlik; küresel ekonominin yavaşlayacağı ve emtia piyasasında işlem gören ürünlere talebin azalacağı endişelerine neden olurken, ticaret savaşının hızlanması ve küresel büyüme endişeleri de emtia piyasasının zayıf performans göstermesine yol açtı.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının emtia piyasasında işlem gören ürünlerin performansının düşmesinin ana nedeni olduğunu belirtti. Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 24,7 ile nikel oldu. Nikeli, yüzde 12,9 ile gümüş, yüzde 7,9 ile platin, yüzde 7,7 ile altın takip etti.



FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER

Emtia piyasasında geçen ay en fazla değer kaybeden ürün ise mısır olarak kayıtlara geçti. Mısırın fiyatı, söz konusu dönemde yüzde 9,8 değer kaybetti. Analistler, mısırın haziranda 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının mısır fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtığını belirtti.

Emtia piyasasında en fazla değer kaybedenlerde mısırı, yüzde 8,2 ile şeker, yüzde 8 ile çinko ve yüzde 7,8 ile Brent petrol takip etti.



YILIN 8 AYINDA DA EN FAZLA KAZANDIRAN NİKEL OLDU

Yılın 8 aylık döneminde ise emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran yine nikel oldu. Söz konusu dönemde nikelin fiyatı yüzde 67,6 arttı. Nikeli yüzde 21 ile paladyum, yüzde 18,7 ile gümüş ve yüzde 18,60 ile altın izledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren ise yüzde 19,9 ile doğal gaz olarak kayıtlara geçti. Doğal gazı, yüzde 18,3 ile pamuk, yüzde 11,3 ile çinko ve yüzde 8,6 ile alüminyum takip etti.



"MISIRDA SADECE ÜRETİM TARAFINDA SIKINTI YOK, TALEPTE DE AZALIŞ EĞİLİMİ GÖRÜLÜYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısırın, mayıs ve haziran ayında üretim tahminlerindeki azalış ile beraber en çok kazandıran emtialardan olduğunu, temmuz ve ağustosta ise kayıplar yaşandığını ifade etti. Tarım emtialarını en çok etkileyen konuların başında üretim tahminlerinin geldiğini ifade eden Ergezen, bununla beraber Fed'in faiz kararı ve ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının da mısır fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer aldığını bildirdi.

Ergezen, mısır üretiminde tahminlerin artmasının mısır fiyatları üzerinde satış baskısına neden olduğunu vurgulayarak, mısırda sadece üretim tarafında sıkıntı bulunmadığını, talepte de azalış eğilimi görüldüğünü, bunun başlıca sebeplerinden bir tanesinin de Çin olduğunu söyledi. Talebin azaldığını gösteren diğer önemli verilerden bir tanesinin de mısır ihracatı olduğuna işaret eden Ergezen, ABD'de mısır ihracatının yıllık bazda yüzde 14 azalarak 49,2 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Ergezen, "ABD, dünyanın en büyük mısır ihracatçısı konumunda bulunuyor. ABD verilerindeki değişim, talebin azaldığı konusunda da fikir veriyor." dedi.

Ergezen, Fed'in faizlerde indirime gideceği beklentilerinin döviz kurları üzerinde baskı oluşturduğunu ve bunun emtialara yansıdığını, diğer merkez bankalarından da faiz indirim sinyalleri gelmesi sonrası mısırda değer kayıplarının yaşandığını anlattı.



"HAVA ŞARTLARININ OLUMLU SEYRETMESİ, MISIRIN ATEŞİNİ DÜŞÜRDÜ"

Zafer Ergezen, hava şartlarının olumlu seyretmesinin mısırın ateşini düşürdüğünü ifade etti. Yılın ilk yarısında özellikle Avrupa'da yaşanan sıcakların mısır fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getiren Ergezen, Avrupa'nın, dünyanın en büyük dördüncü mısır üreticisi olduğunu vurguladı.

Ergezen, "Diğer taraftan Arjantin para birimindeki kayıplar da mısır fiyatlarının azalmasına yol açıyor. Çünkü Arjantin, dünyanın en büyük 3 mısır ihracatçısından biri. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi de satış baskısının artmasına bir neden olarak görülebilir. Çünkü Çin, dünyanın en büyük mısır tüketicisi ve yıllık 7 milyon ton mısır ithal ediyor. En büyük mısır ihracatçısının ABD olduğu düşünüldüğünde, ABD ile Çin arasındaki gerilim, direkt olarak mısır talebine yönelik endişeleri de artırıyor." şeklinde konuştu.