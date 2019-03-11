Miras şoku! 15 milyar TL beklenirken hesaplardan 3 TL 37 kuruş çıktı

EN büyük sanayi kuruluşları listesinde uzun yıllar yer alan Sancak Tül AŞ dışında, Türkiye’nin ilk hava taksi şirketi olarak Sancak Air’i 1978’de kuran Murat Bayrak, sanayici kimliği kadar siyasetçi yönü ile de gündemdeydi. Adalet Partisi Milletvekilliği de yapan Bayrak, 12 Eylül darbesi sonrası Almanya’ya gitti. Yurtdışında bulunduğu süreçte şirket hisselerinin devrini emaneten oğlu Mustafa Bayrak’a (68) bırakan Bayrak, 2012’de Türkiye’ye döndü. Bayrak’ın kızları Fahriye Gocay (55) ve Lale Kalem (49), babalarına vasi atanması için 2013’te dava açtı. İki kardeş, babalarına ait şirketlerin hisselerinde kendilerine pay verilmediğini öne sürdü.





Bankadan gelen yazıda, Murat Bayrak adına 1992'de açılan bir hesapta 3.37 TL olduğuna ilişkin yazı dava dosyasına girdi.





15 MİLYAR DEĞİL 3.37 TL!



Bayrak, bir dönem Adalet Partisi milletvekili olarak Meclis'te de görev aldı.

Mahkeme baba Bayrak için vasi atanmasına karar verdi. Dava süreci devam ederken Bayrak 23 Kasım 2015’de 97 yaşında öldü. Bayrak’ın ölümü sonrası Gocay ve Kalem, tereke davası açtı. Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Bayrak’tan geriye kalan mal varlığının tespiti talep edildi. Mahkeme, tüm tapu müdürlüklerine ve 14 bankaya yazı yazdı. Tapu müdürlüklerinden gelen yazılarda Bayrak’a ait herhangi bir kayda rastlanmadığı bildirildi. Bilgi istenen 14 bankadan ise sadece birinde “olumlu” yanıt geldi. Bankadan gelen yazıda Bayrak’ın hesabında 3,37 TL bulunduğu ve bu tutara da tedbir konulduğu kaydedildi. Bir kamu bankasının Bakırköy Yeşilyurt şubesinde bulunan hesabın ise 6 Şubat 1992’de açıldığı kaydedildi. Mahkeme, terekeden el çekilmesi kararı verdi.

YETKİSİ KISITLANSIN



Mustafa Bayrak'ın, babası Almanya'da bulunduğu süreçte imzaladığı yazıda, davalara konu şirket hisselerinin baba Bayrak'a ait olduğunu taahhüt etti.





Gocay ve Kalem kardeşler, mahkemenin eksik araştırma yaptığını öne sürerek belirsiz alacak davası açtı. Anılan davada, Mustafa Bayrak ve ölen babaları adına kayıtlı tüm menkul ve gayrimenkullerin tespit edilerek tedbir konulması istendi. Dilekçede ayrıca, Mustafa Bayrak’a emaneten devredilen üç şirketin hesapları ile ilgili tasarruf yetkisinin de kısıtlanması istendi.



4 yıl önce ölen Bayrak'ın eşi Mediha Bayrak'a, 'miras ortaklığına temsilci atanması' davasında tebligatın yapılamadığı anlaşıldı.

TEMİNATI YATIRAMADILAR

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, Gocay ve Kalem’in açtıkları davada tedbir kararı verdi. Mahkeme, Sancak Tül AŞ ve Sancak Hava Yolları AŞ’de bulunan Mustafa Bayrak’a ait yüzde 97 hissenin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tedbir kararı verdi. Tedbir kararının uygulanması için iki kardeşin 2.064.514 TL’lik teminat yatırmaları istendi. Ancak, söz konusu teminat süresinde getirilemeyince tedbir kararı uygulanmadı. Ticaret mahkemesi, Commerzbank’ta tespit edildiği belirtilen 20 milyon dolarlık hesaba ilişkin ise Adalet Bakanlığı aracılığı ile ilgili bankaya yazı yazdı.



Sancak Air, Türkiye'nin ilk hava taksi şirketi olarak 1978 yılında kuruldu.

20 MİLYON DOLAR BULDUK!

Davacı kardeşlerin avukatı Baykal Doğan, “Murat Bayrak, Sancak Tül AŞ ile Sancak Air’i kuran isim. Türkiye’de ve yurtdışında birçok varlığı bulunuyor. Yurtdışındaki bir bankadan tespit ettiğimiz para miktarı dahi 20 milyon dolardı. Merhumun, Almanya, İngiltere, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya ve Katar’da gayrimenkulleri ve bankalarda paraları var. Ayvalık’taki arazisinde 50 kadar villa yapıldı. Florya’da bulunan Sancak Tül’ün 36 dönüm arazi bir inşaat şirketine satıldı. Murat Bayrak’ın mal varlığının 3,37 TL olarak çıkması hayatın olağan akışına aykırı. Mahkeme, ısrarlı taleplerimize rağmen gerekli araştırmaları yapmadı” dedi.



Murat Bayrak'ın Ayvalık'taki arazisine 50 kadar villanın yapıldığı anlaşıldı

KARDEŞLER ARASINDA CEZA DAVALARI AÇILDI

KARDEŞLER arasında, mirastan kaynaklı hukuk davaları yanı sıra ceza davaları da açıldı. Mustafa Bayrak’ın şikâyet ile, Gocay ve Kalem hakkında, ‘yalan tanıklık’ yaptıkları gerekçesi ile Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonrası iki kardeş bu davadan beraat etti. Gocay’ın, ağabeyi Bayrak’a karşı açtığı ve ‘iftara’ davasında ise hapis cezası kararı çıktı. Mahkeme, Bayrak’a 10 ay hapis cezası verdi; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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