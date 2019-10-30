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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Minibüs şoförlüğünü bırakıp ilçenin ilk otelini yaptı

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22 yıl minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Cinkara, Kahramanmaraş'ta otel açtı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'ndan destek alan Cinkara, 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 22 yıl minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Cinkara, şoförlüğü bırakıp hibe desteği alarak ilçenin ilk otelini yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'ndan (TKDK) destek alan Cinkara, 2 milyon lira harcayarak yaptığı otelde 15 kişiye de istihdam sağlıyor. Cinkara, otelin doluluk oranının çok iyi olduğunu söyledi.

Andırın- Kahramanmaraş arasında 22 yıl minibüsü ile yolcu taşıyan 9 çocuk babası Mehmet Cinkara, Arıklar Mahallesi'nin Haştırın Mevkii’nde bir alabalık çiftliği kurulunca kendisi de bölgede balık lokantası açtı. Taşıdığı yolculardan, 'Andırın'da otel olmadığı için Kahramanmaraş'a gidip geliyoruz' şikayetlerini dinleyen Cinkara, yıllarca ilçeye otel yapmanın hayalini kurdu.

YEMEĞE GELENLER HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bir gün Mehmet Cinkara'nın dere kenarındaki küçük lokantasına gelen TKDK görevlileri kendisiyle sohbet ederken kurumun verdiği hibe desteklerinden bahsetti. Bunun üzerine hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Mehmet Cinkara, 1 milyon 200 bin lira maliyetle 3 yıldızlı bir otel projesi hazırladı. Projeyi onaylayan TKDK'dan 600 bin lira hibe alan Cinkara, 24 odalı 3 yıldızlı otelini 2016'nın şubat ayında hizmete açtı.

"İLÇENİN İLK OTELİNİ YAPTIK"

Otelinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu ve 15 kişiyi istihdam ettiğini belirten Mehmet Cinkara her şeyin, TKDK personellerinin yemeğe gelmesiyle başladığını söyledi. 15 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Cinkara, otelin hikayesini şöyle anlattı: "TKDK'dan yaklaşık 20 kişi buraya yemeğe geldiler. 'Biz yemeğini beğendik, burayı da beğendik. Bir projen varsa destek verelim' dediler. Ben de Andırın'da otel olmadığı için altı kahvaltı salonu lokanta olan bir otel düşündüğümü söyledim. Onlar da destek verebileceklerini söylediler. Hemen projemizi hazırladık. Projemiz onaylandıktan sonra kolları sıvadık ve otelimizi yaptık. Andırın için büyük bir nimet, hizmet oldu. Burayı açtıktan sonra otel bir anda doldu. 13 Şubat 2016'da açmıştım. Bir hafta-10 gün oda soranlara 'Yok' dedik gelenlere ve yaza kadar da dolu geçti. Adamlar 'Biz sana dua ediyoruz. Andırın'da otel olmadığı için çok perişandık' dedi. Proje bedeli 1 milyon 200 bin liraydı ve bunun 600 bin lirasını TKDK'dan hibe aldık ama otelin bize maliyeti 2 milyon lirayı buldu. Ama Andırın'ın başka oteli olmadığı için Andırın'ın ilk otelini biz yapmış olduk."

 

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