Mini güneş YEKA projeleri sektöre "can suyu" olacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin doğusundan batısına 39 ilde gerçekleştirilecek mini YEKA projeleri, sektöre can suyu olacak. Mini YEKA'lar ciddi anlamda tüm yatırımcılarımızı harekete geçirecek." dedi.



Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneşte 6 bin megavatlık kurulu kapasiteye ulaştığını ve özel sektörün 2023 için konulan 10 bin megavat hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.



Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerine daha fazla yoğunlaşarak sektördeki ithalatı azaltmaya başladığını vurgulayan Kalyoncu, "Türkiye'nin enerji üretim üssü olmasına yönelik hedefler çok önemli ve ulaşılması mümkün. Ülkemizde güneş enerjisi üretim potansiyeli çok yüksek, ölçümlere bakıldığında 20-30 gigavatlara ulaşan güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor." diye konuştu.



Kalyoncu, Türkiye'nin 2023'e kadar elektrik ihtiyacının büyük kısmını yenilenebilir enerjiden karşılayacağına işaret ederek, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji üssü olması hedefi doğrultusunda biz de Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk Entegre Güneş Enerjisi Fotovoltaik Panel Üretim Fabrikası'nı kuruyoruz. Çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak bu yatırımla, ülkemizin bu alandaki hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"YEKA'LARLA YATIRIM SEFERBERLİĞİ BAŞLAYACAK"



Kalyoncu, güneş sektörünün gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan mini YEKA ihalelerini beklediğine işaret ederek, "Türkiye'nin doğusundan batısına 39 ilde gerçekleştirilecek mini YEKA projeleri, sektöre can suyu olacak. Mini YEKA'lar ciddi anlamda tüm yatırımcılarımızı harekete geçirecek. Ülkemizin hemen her noktasına bir yatırımcı olacak. Bu da istihdam ve yatırım hareketliliğini artıracak." ifadelerini kullandı.



KOBİ'lerin de bu projelerde yatırımcı olabileceğini vurgulayan Kalyoncu, mini YEKA'ların yenilenebilir enerji alanında yatırım seferberliğini başlatacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının mini YEKA güneş ihalelerine ilişkin yarışma alanları ve ihale tarihlerini ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye'de 39 şehirde 10'ar megavatlık kapasitelerle toplam 100 proje yapılacak. Böylece toplam 1000 megavatlık güneş kapasitesinin sisteme eklenmesi planlanıyor.