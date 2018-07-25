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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
25.07.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Mimar Penso, Bodrum'un meşhur yalılarını yapan şirketle davalık oldu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Mimar Penso, Bodrum'un meşhur yalılarını yapan şirketle davalık oldu

Ünlü mimar Levent Penso, Rolls Royce’dan ilham alarak tasarımına imza attığı Bodrum Bitez’deki yalı projesinin sahipleri ile davalık oldu. Penso, ödenmediğini iddia ettiği bakiye alacağı için şirkete icra takibi başlattı. Şirket avukatı ise “Borcumuz yok” diyerek takibe itiraz etti. Penso bu kez, itirazın iptali ve icra takibinin devamı için ticaret mahkemesinde dava açtı.

BODRUM’DA bir dizi gayrimenkul projesi geliştiren FB Gayrimenkul Yatırımları Sanayi Ve Tic. Limited Şirketi, ultra lüks olarak nitelenen Bitez Yalıları projesi için Mimar Levent Penso (65) ile anlaştı.

Taraflar, yürüttükleri görüşmeler sonrası 12 Ocak 2017’de mimari tasarım sözleşmesini imzaladı. Sözleşmede, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri tek tek belirlendi. Sözleşmede Penso’nun, yapacağı işlere karşılık 150 bin dolar artı KDV alacağı belirtildi. Yine sözleşmeye göre söz konusu tutarın üç dilim halinde ödenmesi kararlaştırıldı. 60’ar bin dolarlık ilk iki dilimin yanı sıra son aşamada 30 bin dolar artı KDV ödenmesi hükmü sözleşmede yer aldı.

‘SON DİLİM ÖDENMEDİ’ İDDİASI
Ancak iddiaya göre, FB Gayrimenkul, işlerin tamamlanmasına karşın, Penso’ya ödenmesi gereken 30 bin doları ödemedi. İddiaya göre Penso geçen 15 Mayıs’ta, söz konusu ödemenin yapılması için şirket yetkilisi ile görüştü; biraz beklemesi gerektiği söylendi.

Mimar Penso, Bodrumun meşhur yalılarını yapan şirketle davalık oldu

Mimar Levent Penso (ortada) projeyi hayata geçiren şirketin sahipleri ile birlikte.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Penso, bir aya yakın beklemesine karşın bir gelişme yaşanmayınca yargı yoluna gitme kararı verdi. Mimar Penso, avukatı Cesim Parlak aracılığı ile şirkete yönelik icra takibi başlattı. İstanbul 21. İcra Müdürlüğünde başlatılan takibin tarihi 25 Haziran olarak kayıtlara girdi.

HERHANGİ BİR ALACAĞI YOK
İcra takibine konu ödeme emri şirkete tebliğ edildi. FB Gayrimenkul avukatı Salih Arif Yarar, takibe itiraz etti. İtiraz yazısında “Alacaklı olduğunu iddia eden tarafın müvekkilden alacağı bulunmamaktadır” denildi. Alacağın tamamı ve talep edilen faize yapılan itiraz sonrası icra takibi durdu.

Mimar Penso, Bodrumun meşhur yalılarını yapan şirketle davalık oldu

İCRA İNKAR TAZMİNATI DA ÖDENSİN
Bu kez Penso’nun avukatları itirazın iptali ve takibin devamı için İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Davacı konumda bulunan Officina Tasarım AŞ adına açılan davada, alacaklı oldukları miktarın yanı sıra yüzde 20 de icra inkâr tazminatı ödenmesi talep edildi.

 

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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