Milyonluk yağma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonluk yağma
GeriEkonomi Milyonluk yağma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EMRE ESER
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milyonluk yağma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milyonluk yağma

Uzun yıllar Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları listesinde yer alan Rami’deki Uzel traktör fabrikası talan ediliyor. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça çalınıp götürülüyor. Fabrikadan topladıkları parçaların kilogramını 1 liraya satan hurda işçileri günde 3 bin liraya yakın para kazandıklarını söylüyor.

Türkiye’nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık soncunda kapısına kilit vurulan Uzel’in sonu yağma oldu.

İflas masasında para bitince maaş alamayan güvenlik görevlileri de nisan ayında fabrikayı terk etti. Bunun üzerine Rami’deki fabrika talana uğradı. Hurdacıların uğrak mekânı olan fabrikanın tüm kapıları açık durumda. Fabrikadaki milyonlarca liralık üretim bantları, makine tezgâhları, bilgisayar sistemleri, torna cihazları ve traktörler her gün parçalanarak yağmalanıyor, kamyon kamyon götürülüyor.

2012 yılı ortasında iflasına karar verilen dev fabrika geçen Mayıs ayında icradan satıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda 832 milyon TL değer biçilen ancak 223 milyon liraya satılabilen Uzel satış süreci kesinleşmediği için sahipsiz kaldı.

Milyonluk yağma

GÜNLÜK 3 BİN LİRA

Her gün sabah erken saatlerde fabrikaya demir, çelik ve bakır gibi değerli parçaları toplamak için gelen yerli ve yabancı uyruklu işçiler buradan topladıkları parçaların kilogramını en az 1 liraya sattığını, bazı günler de kişi başı 3 bin lira kazandıklarını anlattı. Fabrika içerisine el arabalarıyla giren kişiler burada traktör üretiminde kullanılan ve yüzlerce kilogram ağırlığındaki çelik kalıpları kamyonlara yükleyip hurda dönüşüm merkezlerine görütürdüklerini, ağırlıkları 250-300 kilogramı bulan her kalıp başına 300 lira aldıklarını ve günde en az 5 sefer fabrikadan kalıp çıkardıklarını anlattı.

Milyonluk yağma

ADANA’DAN GELEN VAR

Uzel fabrikasının hemen bitişiğinde bulunan tekstil fabrikasının güvenlik görevlileri ise fabrikayı yağmalayanların sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıldan itibaren fabrikada hırsızlık olayları yaşanıyordu. Ancak son 3 aydır burada çok büyük bir yağma var. İlk başlarda fabrikayı iyi tanıyan bazı kişiler buraya geceleri ticari taksi ile gelip içerideki milyon dolarlık makinelerin önemli parçalarını alıp çantasına koyup gidiyordu. Makinelerin değerli bölümleri alındıktan sonra hurdacılar girip çıkmaya başladı. Geceleri tır ve komyanları içeri sokup torna tezgâhlarından tutun da traktörlere kadar her şeyi çaldılar. Bizim gözümüzün önünde yaşandı hepsi. Kimse sahip çıkmadı, vicdanımız sızladı. Artık hurdacılar arasında o kadar meşhur ki çevre illerden geliyorlar. Geçen hafta Adana’dan bir kamyon kişi geldi. Bir haftada tonlarca malzeme çaldılar. Kamyon sahipleri her seferinde en az 30 bin lira kazandıklarını söylüyorlar.” 

GÜVENLİK EKİBİ KURACAĞIZ

FABRİKADAKİ son durum ile ilgili olarak kendilerine yoğun şekilde şikayet geldiğini belirten Vera Varlık Yönetim AŞ’nin avukatı Esra Ulçal, “Fabrikadaki ekipmanların çoğu bize ait. Kalan kısmı ise İflas İdare Masası’nın. Ekipmanların tüm sorumluluğu İflas İdare Masası’nda. Bu durumun önünde geçmek için çok yakın zamanda orada güvenlik ekibi kuracağız” dedi.

Milyonluk yağma

TRAKTÖRLE BÜYÜMÜŞLERDİ

UZEL ailesinin tarihi 1800’lü yıllara dayanıyor. Aile Bulgaristan-Romanya sınırındaki Rusçuk bölgesinde yaşarken orada bir fayton fabrikası işletiyor ve tüm Osmanlı’ya fayton satıyor. İlerleyen yıllarda Bursa’ya göç eden Uzel ailesi 1937 yılında burada bir yaprak yay fabrikası kuruyor. Daha şirketi İstanbul’a taşıyor. Esas büyümesini 1961 yılında Massey Ferguson ile anlaşıp traktör üretimine girmesiyle yaşıyor. Kısa sürede dünyanın önemli traktör üreticileri arasına giriyor. Ancak 1998 yılında baba Ahmet Uzel’in ölümü ve arkasından gelen 2001 krizi ile şirket için yeniden alarm zilleri çalmaya başlıyor.

Milyonluk yağma

GÜNDE 20 POLİS BASKINI

VATANDAŞLAR durumla ilgili polis ekiplerine çok sayıda ihbarda bulunuyor. Biz de haber için fabrikada bulunduğumuz esnada Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bir baskın daha yapıldı. Polis ekipleri her saat başı kendilerine fabrika ile ilgili ihbar geldiğini ve günde ortalama 5 kişi hakkında hırsızlıktan işlem yaptıklarını artık nezarethanenin dolduğunu söyledi.

Milyonluk yağma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Rekor kırıldı... Rakamlar belli oldu! En çok o ülke Türkiye'yi seçti
Sotheby's müzayede evi 3,7 milyar dolara satılıyor
Konut alacaklara önemli haber! Vakıfbank da kampanyaya katıldı
THY yeni uçaklarla sefer sayılarını artırıyor