Milyonluk yağma

Türkiye’nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık soncunda kapısına kilit vurulan Uzel’in sonu yağma oldu.

İflas masasında para bitince maaş alamayan güvenlik görevlileri de nisan ayında fabrikayı terk etti. Bunun üzerine Rami’deki fabrika talana uğradı. Hurdacıların uğrak mekânı olan fabrikanın tüm kapıları açık durumda. Fabrikadaki milyonlarca liralık üretim bantları, makine tezgâhları, bilgisayar sistemleri, torna cihazları ve traktörler her gün parçalanarak yağmalanıyor, kamyon kamyon götürülüyor.

2012 yılı ortasında iflasına karar verilen dev fabrika geçen Mayıs ayında icradan satıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda 832 milyon TL değer biçilen ancak 223 milyon liraya satılabilen Uzel satış süreci kesinleşmediği için sahipsiz kaldı.

GÜNLÜK 3 BİN LİRA

Her gün sabah erken saatlerde fabrikaya demir, çelik ve bakır gibi değerli parçaları toplamak için gelen yerli ve yabancı uyruklu işçiler buradan topladıkları parçaların kilogramını en az 1 liraya sattığını, bazı günler de kişi başı 3 bin lira kazandıklarını anlattı. Fabrika içerisine el arabalarıyla giren kişiler burada traktör üretiminde kullanılan ve yüzlerce kilogram ağırlığındaki çelik kalıpları kamyonlara yükleyip hurda dönüşüm merkezlerine görütürdüklerini, ağırlıkları 250-300 kilogramı bulan her kalıp başına 300 lira aldıklarını ve günde en az 5 sefer fabrikadan kalıp çıkardıklarını anlattı.

ADANA’DAN GELEN VAR

Uzel fabrikasının hemen bitişiğinde bulunan tekstil fabrikasının güvenlik görevlileri ise fabrikayı yağmalayanların sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıldan itibaren fabrikada hırsızlık olayları yaşanıyordu. Ancak son 3 aydır burada çok büyük bir yağma var. İlk başlarda fabrikayı iyi tanıyan bazı kişiler buraya geceleri ticari taksi ile gelip içerideki milyon dolarlık makinelerin önemli parçalarını alıp çantasına koyup gidiyordu. Makinelerin değerli bölümleri alındıktan sonra hurdacılar girip çıkmaya başladı. Geceleri tır ve komyanları içeri sokup torna tezgâhlarından tutun da traktörlere kadar her şeyi çaldılar. Bizim gözümüzün önünde yaşandı hepsi. Kimse sahip çıkmadı, vicdanımız sızladı. Artık hurdacılar arasında o kadar meşhur ki çevre illerden geliyorlar. Geçen hafta Adana’dan bir kamyon kişi geldi. Bir haftada tonlarca malzeme çaldılar. Kamyon sahipleri her seferinde en az 30 bin lira kazandıklarını söylüyorlar.”

GÜVENLİK EKİBİ KURACAĞIZ



FABRİKADAKİ son durum ile ilgili olarak kendilerine yoğun şekilde şikayet geldiğini belirten Vera Varlık Yönetim AŞ’nin avukatı Esra Ulçal, “Fabrikadaki ekipmanların çoğu bize ait. Kalan kısmı ise İflas İdare Masası’nın. Ekipmanların tüm sorumluluğu İflas İdare Masası’nda. Bu durumun önünde geçmek için çok yakın zamanda orada güvenlik ekibi kuracağız” dedi.

TRAKTÖRLE BÜYÜMÜŞLERDİ

UZEL ailesinin tarihi 1800’lü yıllara dayanıyor. Aile Bulgaristan-Romanya sınırındaki Rusçuk bölgesinde yaşarken orada bir fayton fabrikası işletiyor ve tüm Osmanlı’ya fayton satıyor. İlerleyen yıllarda Bursa’ya göç eden Uzel ailesi 1937 yılında burada bir yaprak yay fabrikası kuruyor. Daha şirketi İstanbul’a taşıyor. Esas büyümesini 1961 yılında Massey Ferguson ile anlaşıp traktör üretimine girmesiyle yaşıyor. Kısa sürede dünyanın önemli traktör üreticileri arasına giriyor. Ancak 1998 yılında baba Ahmet Uzel’in ölümü ve arkasından gelen 2001 krizi ile şirket için yeniden alarm zilleri çalmaya başlıyor.

GÜNDE 20 POLİS BASKINI

VATANDAŞLAR durumla ilgili polis ekiplerine çok sayıda ihbarda bulunuyor. Biz de haber için fabrikada bulunduğumuz esnada Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bir baskın daha yapıldı. Polis ekipleri her saat başı kendilerine fabrika ile ilgili ihbar geldiğini ve günde ortalama 5 kişi hakkında hırsızlıktan işlem yaptıklarını artık nezarethanenin dolduğunu söyledi.