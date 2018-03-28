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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Milyonların kullandığı uygulamalar, 'Yılın Genel Müdür Yardımcısı' ödül adaylığı getirdi

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Milyonların kullandığı uygulamalar, 'Yılın Genel Müdür Yardımcısı' ödül adaylığı getirdi

Bölgemiz mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturan 5G MENA Zirvesi, 9-10 Nisan 2018’de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, 5G MENA Ödülleri de sahiplerini bulacak. Yılın Operatör CxO’su (Genel Müdür Yardımcısı) ödülüne aday olan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, bu kulvarda ülkemizden finale kalan tek isim oldu.

Mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturmaya hazırlanan 5G MENA Zirvesi için geri sayım başladı. 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında 5G MENA Ödülleri de sahiplerini bulacak. 

Başvuruların altyapıdan yeni nesil teknolojilere 6 ayrı kategoride değerlendirildiği organizasyonda, ayrı bir kategoride de halk oylamasıyla Yılın Operatör CxO’su da (Genel Müdür Yardımcısı) belirleniyor. Mobil telekomünikasyon endüstrisinde başarılı işlere imza atarak fark yaratan isimleri belirleyen bu özel kategori için finalistler belirlenmiş durumda. Kategoride oylama için finale kalan 6 isimden biri de Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz oldu. Bu kategoride ülkemizden finale kalan tek isim olan Ertopuz, etkinlikte hem Turkcell’i hem de ülkemizi temsil edecek. Ayşem Ertopuz, Turkcell’de BiP, fizy, Lifebox, TV+, Yaani ve Dergilik gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamaların geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda.

Yılın Operatör CxO’su Ödülü için oylamalar 9 Nisan 2018, Pazartesi gününe kadar sürecek.  Oylama ardından belirlenecek isim aynı tarihte düzenlenecek törenle ödülünü alacak. 

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