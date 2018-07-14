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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.07.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiriyor! Zamlı emekli maaşı ödemeleri o tarihte başlayacak

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Milyonları ilgilendiriyor! Zamlı emekli maaşı ödemeleri o tarihte başlayacak

Geçtiğimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zamlı maaş ödenecek. Artış oranlarının 3 Temmuz'da belli olmasının ardından, zamlı maaşların ödenmesine başlanıyor.Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı memurlarda 2 bin 149, esnafta bin 533, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 713 liraya çıkmış olacak.

Geçtiğimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zamlı maaş ödenecek. Artış oranlarının 3 Temmuz'da belli olmasının ardından, zamlı maaşların ödenmesine başlanıyor.

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri salı günü start alıyor. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı maaşlarını cebine koyacak.

SON RAKAMA GÖRE TARİH BELİRLENECEK
Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlere göre yapılacak. Memur emeklileri ise bu ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak almıştı. Zam farkları, önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihlerde memur emeklilerinin hesabına yatırılacak.

ÜCRETLER NASIL DEĞİŞTİ?
Sabah'ın haberine göre; Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi.

Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. En düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 lira 83 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91 liradan bin 79 lira 59 kuruşa çıktı.

SSK'lılarda ise en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 935,60 liradan bin 21 lira 39 kuruşa ulaştı.

 

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