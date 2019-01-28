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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.01.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiriyor! O ödemelerde son gün 28 Şubat

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Milyonları ilgilendiriyor! O ödemelerde son gün 28 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar uzattı.

Konuyla ilgili SGK Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere 28.12.2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesi ile Kurumumuza olan borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu yapılandırma müracaatında bulunan, 4/b (BAĞ-KUR) ve primini kendisi ödeyen diğer sigortalılarımız ise, daha önceki Kanunlar ile durdurulmuş sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için müracaatta bulunup ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, yapılandırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olan sigortalılarımız, 28 Şubat 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat ederek, 7143 sayılı Kanunla sağlanan ödeme avantajlarını yeniden kazanmış olacaklardır” ifadelerine yer verildi.

SGK Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin Genel Sağlık Sigortası prim borçları, 7143 sayılı Kanun gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde yapılandırılmış idi. Geçici 2. maddeye istinaden bu borçların son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.”

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