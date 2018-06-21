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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.06.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiriyor! O ödemeler başladı

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Milyonları ilgilendiriyor! O ödemeler başladı

İmar Barışı için ödemeler başladı. Başvurusunu tamamlayanlar kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile Ziraat Bankası’na ödeme yapabilecek.

Türkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve ‘imar barışı’ olarak bilinen ‘Yapı Kayıt Belgesi’ne başvurular 12 günde 500 bini aşarken, ödeme sistemi de faaliyete geçti. Artık başvurusunu yapanlar, ödemelerini tamamlayıp belgelerini alabilecek.

Vatan'ın haberine göre İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvurularını tamamlayanlar ‘taahhuka bağlan’ sekmesi üzerinden ödemelerini görebilecekler. Şu anda Ziraat Bankası ödeme almaya hazır durumda. Başvuru esnasında verilen ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi bedeli yatırmak yeterli olacak. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılabilecek.

YÜZDE 3’ÜNÜ YATIRACAK

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Arsa emlak değeri, belediyelerden öğrenilebilecek.

Yapıların maliyetini hesaplamak için de tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye 1.000 lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye 1.600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) megavat başına 100 bin lira değer alınacak.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.06.2018-2)
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