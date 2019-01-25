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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.01.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiriyor! 10 adımlık dev paket

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Milyonları ilgilendiriyor! 10 adımlık dev paket

Hükümet, esnafa destek olacak reform paketi hazırladı. Kira yardımından prim teşvikine kadar esnafa birçok destek sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi muslukları açılırken, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldüren adımlar da devam ediyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, hükümet, esnafa kredi desteğinin yanı sıra markalaşma, geleneksel mesleklere alışveriş merkezinde kira desteği, vergi, prim teşviki, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulmasına kadar bir dizi reform hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda desteklerin artarak süreceğini belirterek, markalaşma projesini yaşama geçireceklerini söyledi.

DÖRT KOLDAN DESTEK

Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 600 bine yaklaştı. Bu yıl küçük işletmeleri teşvik için girişim-risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri de desteklenecek. Bakan Pekcan'ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda yaşama geçirilecek 10 önemli adım şöyle:

4 MARKALAŞMA DESTEĞİ:

Pazarlama ve markalaşma projesi yaşama geçiriliyor. Küçük işletmelerin eğitim, fuar, markalaşma forumlarına katılımı desteklenecek.

4 PERAKENDE İŞLETMELERE KOLAYLIK:

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişindeki kriterler esnaf lehine yeniden düzenlenecek.

4 GELENEKSEL MESLEKLERE DESTEKLER:

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde rayiç bedelin en fazla dörtte birinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 3'ü yer ayrılacak.

4 TEDARİK-DAĞITIM KOOPERATİFLERİ:

Esnafın sattığı malı etkin bir şekilde piyasadan temini için tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulacak.

4 BİR USTALIK BELGESİ YETERLİ:

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde birden fazla kişi çalışıyorsa bir kişiden ustalık belgesi alınması yeterli olacak.

4 YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ:

İşyeri modernizasyonu, hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanımı sürdürülecek.

4 VERGİ DESTEĞİNE DEVAM:

Basit usuldeki ticari kazançların 9 bin liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Emeklilik sonrası sosyal güvenlik primi kaldırılırken, böylece emekli maaşlarında yüzde 10 artış sağlandı.

4 ODA KAYITLARINDA KOLAYLIK:

Oda kaydında ustalık belgesi, muadili belgeler istenmeyecek. 1 Haziran 2018'den itibaren primleri bir yıl süreyle Hazine karşılıyor.

4 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÖZEL YER:

Alışveriş merkezlerinde esnafa toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer verilecek.

4 NOTER TASDİKİ BİTİYOR:

Esnafın defter onayları Gelir İdaresi'nce elektronik ortamda yapılacak, noter tasdikine gerek kalmayacak.

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