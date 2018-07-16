Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme yolda! Üzerinde bu yazı yoksa...
Diyet ürünlerin kullanım koşulları yeniden düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmasına göre kimlerin kullanabileceği, ne kadar süre kullanabileceği ürünlerde yer alacak. Ayrıca, uyarılarla talimatlara uyum gösterilmesi istenecek.
TARIM ve Orman Bakanlığı, diyet ürünlerle ilgili önemli değişikliğe hazırlanıyor. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliğ Taslağı hazırladı. Buna göre, diyet ürünlerde yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan aşırı kilolu veya obez yetişkinler için olduğu belirtilecek. Hamile veya emziren kadınlar, ergenler ile bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın sağlık sornu olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiği yazılacak. Taslakta dikkat çeken ayrıntılar şöyle:
HAZIRLAMA KURALLARI
* Günlük yeterli miktarda sıvı alımının önemi mutlaka ürün etiketine yazılacak. Bu ürünün yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan sağlıklı aşırı kilolu veya obez yetişkinler için olduğuna dair bir ifade kullanılacak.
* Ürünün hamile veya emziren kadınlar, ergenler veya bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın sağlık problemi olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiği belirtilecek.
* Ürünün, kullanma talimatına uygun olarak kullanıldığında, günlük temel besin ögelerini yeterli miktarlarda sağladığı bilinecek.
* Ürünün, sağlıklı, aşırı kilolu veya obez yetişkinler tarafından, bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın 8 haftadan fazla veya daha kısa sürelerle tekrar tekrar kullanılmaması gerektiğine dair bir ifade konulacak.
* Gerektiğinde ambalajda, uygun hazırlama kuralları ve bu kuralların önemini belirten bir ifade yer alacak.
* Ürüne diyet lif ilave edilmediyse, ürün ile birlikte diyet lif alınmasının mümkün olup olmadığı konusunda bir sağlık çalışanının tavsiyesine başvurulması gerektiği mutlaka belirtilecek.
* Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketleme, sunum ve reklamında, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı hızı veya miktarına dair herhangi bir ifade konulamayacak.
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