Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme yolda! Üzerinde bu yazı yoksa...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
16.07.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme yolda! Üzerinde bu yazı yoksa...

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme yolda! Üzerinde bu yazı yoksa...

Diyet ürünlerin kullanım koşulları yeniden düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmasına göre kimlerin kullanabileceği, ne kadar süre kullanabileceği ürünlerde yer alacak. Ayrıca, uyarılarla talimatlara uyum gösterilmesi istenecek.

TARIM ve Orman Bakanlığı, diyet ürünlerle ilgili önemli değişikliğe hazırlanıyor. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliğ Taslağı hazırladı. Buna göre, diyet ürünlerde yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan aşırı kilolu veya obez yetişkinler için olduğu belirtilecek. Hamile veya emziren kadınlar, ergenler ile bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın sağlık sornu olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiği yazılacak. Taslakta dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

HAZIRLAMA KURALLARI

* Günlük yeterli miktarda sıvı alımının önemi mutlaka ürün etiketine yazılacak. Bu ürünün yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan sağlıklı aşırı kilolu veya obez yetişkinler için olduğuna dair bir ifade kullanılacak.

* Ürünün hamile veya emziren kadınlar, ergenler veya bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın sağlık problemi olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiği belirtilecek.

* Ürünün, kullanma talimatına uygun olarak kullanıldığında, günlük temel besin ögelerini yeterli miktarlarda sağladığı bilinecek.

* Ürünün, sağlıklı, aşırı kilolu veya obez yetişkinler tarafından, bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın 8 haftadan fazla veya daha kısa sürelerle tekrar tekrar kullanılmaması gerektiğine dair bir ifade konulacak.

* Gerektiğinde ambalajda, uygun hazırlama kuralları ve bu kuralların önemini belirten bir ifade yer alacak.

* Ürüne diyet lif ilave edilmediyse, ürün ile birlikte diyet lif alınmasının mümkün olup olmadığı konusunda bir sağlık çalışanının tavsiyesine başvurulması gerektiği mutlaka belirtilecek.

* Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketleme, sunum ve reklamında, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı hızı veya miktarına dair herhangi bir ifade konulamayacak.

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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