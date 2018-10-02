Son dakika: Milyonları ilgilendiren karar! O süre uzatıldı…
Kamuya ait borçlarını yeniden yapılandıranlar için ilk taksit süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.
Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.
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