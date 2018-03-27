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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.03.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiren ilgilendiriyor! Son gün 30 Nisan

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Milyonları ilgilendiren ilgilendiriyor! Son gün 30 Nisan

Sosyal Güvenlik Reformu ile hayata geçirilen ve 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelen genel sağlık sigortasında (GSS) son gün 30 Nisan. 'Sağlık hizmeti alamayan kalmasın' hedefiyle başlatılan sistemle ilgili bilgi veren Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, "Özellikle borcu birikmiş ve daha önce gelir testine başvurmamış vatandaşlarımızı ilgilendiren bu değişiklikler ile 6.4 milyon kişinin 8.5 milyar lira borcu silinmiştir" dedi.

İşçiler, işverenler, devlet memurları, isteğe bağlı sigortalı olanlar, sosyal güvenlik kurumlardan emekli aylığı alanlar, stajyer avukatlar ve işsizlik maaşı alan herkesin genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu bildiren Uğur Ünalan, bununla birlikte çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşların da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındığını bildirdi.

Ünalan, "Bu kişilerin aylık gelirlerinin 676,5 lira altında olması durumunda ise tüm sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kişilerin gelir durumlarının düşük olduğunu belgelemeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru şartı bulunmaktadır" dedi.

 GELİR TESTİ SON BAŞVURU TARİHİ 2 NİSAN

Daha önce hiç gelir testine başvurmamış vatandaşlar için de önemli düzenlemeler yapıldığını ifade eden Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, zorunlu genel sağlık sigortasının başladığı 2012 yılından bugüne kadar gelir testine başvuruda bulunmamış milyonlarca kişiye ilk defa gelir testine başvurarak borçlarını silinmesi şansı getirildiğini hatırlattı. Ünalan, "Bu düzenleme ile ilk defa 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine başvurup da gelir durumları asgari ücretin üçte biri olan 676,5 lira altında çıkanların şimdiye kadar ödemedikleri borçları silinmiştir. Bu düzenlemeden yararlanmak için son tarih 2 Nisan olarak belirlenmiş olup bu tarihe kadar vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testine gitmeleri gerekmektedir" dedi.

 BİRİKMİŞ BORÇLAR GÜNCELLENİYOR

Gelirleri 676,5 liranın üzerinde olan vatandaşlar ile hiç gelir testine başvuruda bulunmayan vatandaşların daha önce 81 lira ile 487 lira arasında değişen primleri tek bir seviyeye indirilerek 60,89 lira olarak düzenlendiğini bildiren Uğur Ünalan, "Sigortalılar aylık 60,89 lira ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından kendileri, eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte tüm devlet, üniversite ve anlaşmalı özel hastaneler olmak üzere faydalanabilmektedirler. 1.4.2017 tarihine kadar birikmiş genel sağlık sigortası borçlularının geçmiş döneme ait bütün gecikme zammı ve gecikme alacağı gibi fer’i alacaklarından vazgeçilmektedir. Prim borçlarının asılları 53,33 (2017 yılı prim miktarı) liraya indirilmiştir.

Güncellenen bu borcun ödenmesi için ise vatandaşlara 30 Nisan 2018 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar borçlulara sağlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.

30 Nisan 2018 tarihine kadar borcunu ödemeyen vatandaşlara bir yıllık gecikme cezası ve gecikme zammı işletilecek olup borçlarını ödememeleri sebebiyle sağlık hizmetleri de kesintiye uğrayacaktır. Sigortalıların hastanelerde sürprizlerle karşılaşmamaları için borçlarını takip etmeleri ve son ödeme tarihi olan 30 Nisanı kaçırmamaları gerekiyor. Sigortalılar borçlarını SGK web sitesi üzerinden veya e-devlet üzerinden takip ederek ödeyebilirler" dedi.

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